Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: ФИФА не имеет нареканий относительно подготовки России к чемпионату мира

Спорт
9 февраля, 20:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
По словам вице-премьера, генсек ФИФА Фатма Самура прилетела в Москву, чтобы обсудить вопросы подготовки к ЧМ-2018
Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет нареканий по подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Смотрите также
Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу увеличены на 19,1 млрд рублей

"Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прилетела в Москву, сейчас она еще тут. Мы обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира и Кубку конфедераций, у ФИФА к нам вопросов нет. Также Самура приехала обсудить вопросы, связанные с коммерческими правами, в том числе и телеправами. Мы готовы содействовать, но тут все зависит от ФИФА", - сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске. 17 июня - 2 июля этого года Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи примут Кубок конфедераций.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
2
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
3
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
4
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
5
Москва подтвердила гибель турецких военнослужащих при случайном ударе ВКС РФ в Алеппо
6
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
7
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями
Темы дня
Реклама