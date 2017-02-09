Мутко: ФИФА не имеет нареканий относительно подготовки России к чемпионату мира

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МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет нареканий по подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прилетела в Москву, сейчас она еще тут. Мы обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира и Кубку конфедераций, у ФИФА к нам вопросов нет. Также Самура приехала обсудить вопросы, связанные с коммерческими правами, в том числе и телеправами. Мы готовы содействовать, но тут все зависит от ФИФА", - сказал Мутко.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске. 17 июня - 2 июля этого года Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи примут Кубок конфедераций.
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