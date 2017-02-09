Глава федерации: холодной войны между российским и французским биатлоном не существует

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Называть конфликтную ситуацию между французом Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами холодной войной некорректно и оснований для этого нет. Такое мнение ТАСС высказал Мишель Вьон, президент Федерации лыжного спорта Франции.

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, двукратный олимпийский чемпион Фуркад сделал попытку уйти с пьедестала. Кроме того, во время гонки он стал виновником падения российского биатлониста Александра Логинова, которому ранее в социальных сетях в некорректной форме напомнил о его допинговом прошлом. Француз отказался признавать свою вину, но извинился перед россиянами.

"Я попросил Мартена больше не высказываться на эту тему в социальных сетях. И вчера вечером он заверил меня, что он себе больше такого не позволит. Однако сегодня эта история вновь оказалась в центре внимания, и дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы "укусить" российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей", - сказал Вьон.

В финишном створе француз не позволил обогнать себя Шипулину, перекрыв коридор. "Я уверен, что Фуркад и Шипулин уважают друг друга как спортсмены. Я не думаю, что Мартен имел что-нибудь конкретно против него", - сказал собеседник агентства.

Фуркад и Шипулин пожмут друг другу руки во время пятничной тренировки

Примирительное рукопожатие между Фуркадом и Шипулиным должно произойти во время пятничной тренировки на чемпионате мира.

"Мы попросим Мартена завтра встретиться с Шипулиным на тренировке, чтобы они пожали друг другу руки, как мужчины. Нет причин не делать этого. Я говорил с тренером российской команды Рикко Гроссом, которого уже давно знаю. Мы признали, что нужно остудить ситуацию", - сказал Вьон.

Вьон ранее извинился перед Союзом биатлонистов России (СБР) за нападки Фуркада в адрес Логинова. "Мартен совершил ошибку, написав это сообщение, поскольку он не судья, чтобы давать такую оценку", - сказал Вьон.

Вместе с тем собеседник агентства убежден, что Фуркад не намеренно сбил с ног Логинова, когда тот завершил третий этап эстафеты.

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