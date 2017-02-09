Баскетболисты УНИКСа потерпели пятое поражение подряд в Евролиге, проиграв "Реалу"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС проиграл испанскому "Реалу" со счетом 77:81 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самыми результативными игроками матча стали форвард испанской команды Энтони Рэндолф и разыгрывающий казанцев Кит Лэнгфорд, в их активе по 25 очков. Это поражение стало для УНИКСа пятым подряд в Евролиге.

УНИКС занимает 15-е место в турнирной таблице, победив в семи встречах из 22. "Реал", в активе которого 17 побед, идет первым.

В следующем туре УНИКС 24 февраля на выезде сыграет с греческим "Панатинаикосом", "Реал" в тот же день дома встретится с турецкой "Дарюшшафакой".