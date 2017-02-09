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РФС хочет добиться признания массового футбола подвидом игры

Спорт
9 февраля, 21:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В четверг в Доме футбола состоялось первое заседания комитета массового футбола РФС
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Сергей Анохин

Сергей Анохин

© ТАСС/ Дмитрий Рогулин

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Комитет массового футбола Российского футбольного союза (РФС) хочет обратиться с инициативой к Министерству спорта с целью признания массового футбола подвидом игры. Об этом журналистам сообщил руководитель комитета Сергей Анохин.

В четверг в Доме футбола на Таганке состоялось первое заседания комитета массового футбола РФС.

"Мы решили обратится к руководству РФС с просьбой выйти с инициативой к Министерству спорта, чтобы признать как подвид футбола массовый. Всем критериям мы соответствуем, присутствуют все отличительные признаки - описание методик обучения, видеоматериалы, протоколы соревнований. Надеемся, что у нас все получится, и мы сможем проводить общероссийские соревнования. Любители футбола, которые будут участвовать в таких соревнованиях, смогут получать спортивные звания", - сказал Анохин.

"Создана рабочая группа по внесению изменений в регламент первенства России среди любителей, - продолжил он. - Существует несколько спорных вопросов, в частности, присутствие иностранцев в третьем дивизионе, а также участие одного и того же игрока в двух дивизионах одновременно. Позиция межрегиональных объединений - футболисту нужно разрешить по максимуму играть, а позиция РФС - необходимо регистрировать все переходы, чтобы был понятен вопрос с компенсацией".

Также глава комитета пояснил, что в России подразумевают под массовым футболом. "В массовом футболе нестандартное количество игроков (пока мы рассматриваем варианты "5 на 5", "6 на 6", "7 на 7" и "8 на 8"), другая форма поля и размер ворот. Сейчас мы консультируемся с международными организациями, которые уже проводят соревнования по данному подвиду футбола. Делегация РФС отправится на ближайший семинар Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где будет обсуждаться развитие массового футбола в формате, который я озвучил выше", - отметил глава комитета.

"Есть проблема, что формат "8 на 8" не особо популярен в мире. Но мы считаем, что это тот формат, который нужно развивать. Надеюсь, что нас услышат", - добавил он.

Московская зона в ПФЛ была бы самой упорной в плане спортивной борьбы

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) делится на пять зон - Запад, Центр, Юг, Урал-Приволжье и Восток. Анохин считает, что нужно создать отдельную, московскую зону.

"Московская зона в ПФЛ была бы достаточно серьезной. Многие команды тратили бы минимум миллионов на десять меньше на логистику, и можно было бы привлекать за счет сокращения бюджета и молодых игроков, и более опытных. Эта зона была бы самой упорной в плане спортивной борьбы. Там хорошие стадионы, квалифицированные судьи", - сказал Анохин.

"По моему мнению, ситуация в ПФЛ требует реорганизации, как минимум надо менять календарь. Играть там по системе "осень-весна" катастрофично, полгода команды ждут второго круга. В этот момент должна готовиться новая команда. В том числе это затратно и для клубов, приходится платить зарплату в период простоя", - сказал глава комитета РФС.

"Мы со своей стороны можем рекомендовать моменты взаимодействия с третьим дивизионом, мы бы хотели, чтобы команды попадали в ПФЛ по спортивному принципу, а не исходя из денежной составляющей, - добавил Анохин. - Буквально недавно было очень престижно попасть из третьего дивизиона во второй. Сейчас эта ситуация нивелировалась, возможно, и из-за экономической ситуации, может ПФЛ работает не в правильном направлении. Пора заняться любительским футболом в формате "11 на 11", - подытожил Анохин.

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