Футболист Кураньи сыграл за брестское "Динамо" в товарищеском матче

Calciomercato: тренер "Ювентуса" Аллегри покинет свой пост по окончании сезонаСпорт 9 февраля, 21:19
Третьяк: ФХР должна определиться с календарем на сезон-2017/18 в конце мартаСпорт 9 февраля, 21:17
РФС хочет добиться признания массового футбола подвидом игрыСпорт 9 февраля, 21:07
Баскетболисты УНИКСа потерпели пятое поражение подряд в Евролиге, проиграв "Реалу"Спорт 9 февраля, 20:47
Марадона официально стал сотрудником ФИФАСпорт 9 февраля, 20:46
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителямиПолитика 9 февраля, 20:41
Глава федерации: холодной войны между российским и французским биатлоном не существуетСпорт 9 февраля, 20:23
Мутко: ФИФА не имеет нареканий относительно подготовки России к чемпионату мираСпорт 9 февраля, 20:19
Мутко: российским биатлонистам не следует обращать внимание на поведение ФуркадаСпорт 9 февраля, 20:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший футболист московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи, ныне находящийся в статусе свободного агента, вышел на замену в товарищеском матче в составе брестского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.
34-летний немец вышел на поле на 86-й минуте матча.
Ранее СМИ сообщили, что форвард может перейти в брестское "Динамо", однако вскоре сам Кураньи на своей странице в социальной сети Facebook опроверг эту информацию.
Кураньи покинул московское "Динамо" летом 2015 года. В составе столичной команды нападающий провел 151 матч, в которых забил 56 мячей. В сезоне-2015/16 форвард выступал за немецкий "Хоффенхайм", в составе которого не забил ни одного гола в 14 играх.