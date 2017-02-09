Футболист Кураньи сыграл за брестское "Динамо" в товарищеском матче

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший футболист московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи, ныне находящийся в статусе свободного агента, вышел на замену в товарищеском матче в составе брестского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

34-летний немец вышел на поле на 86-й минуте матча.

Ранее СМИ сообщили, что форвард может перейти в брестское "Динамо", однако вскоре сам Кураньи на своей странице в социальной сети Facebook опроверг эту информацию.

Кураньи покинул московское "Динамо" летом 2015 года. В составе столичной команды нападающий провел 151 матч, в которых забил 56 мячей. В сезоне-2015/16 форвард выступал за немецкий "Хоффенхайм", в составе которого не забил ни одного гола в 14 играх.