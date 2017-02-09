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Третьяк: ФХР должна определиться с календарем на сезон-2017/18 в конце марта

Спорт
9 февраля, 21:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Глава ФХР также отметил, что нынешняя ситуация с возможным неучастием энхаэловцев в ОИ-2018 волнует и оргкомитет Игр
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Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

© ТАСС/ Сергей Карпов, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальные хоккейные федерации, включая Федерацию хоккея России (ФХР), должны определиться с календарем своих чемпионатов на следующий сезон, учитывая Олимпиаду 2018 года, до конца марта. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель провел телефонную конференцию членами совета IIHF и представителями федераций, чьи сборные будут участвовать в мужском олимпийском хоккейном турнире, на тему участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде.

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"По этому поводу у нас есть волнение. Фазель проводил телефонную конференцию, обзванивал всех президентов хоккейных федераций, - сказал Третьяк. - Он рассказал нам, что переговоры идут трудно: конкретно ничего не сказано, но и отказа НХЛ тоже нет. 6-7 марта будет совет IIHF, после чего в середине месяца будет что-то известно. В конце марта надо всем определяться с календарем своих чемпионатов на следующий сезон: и НХЛ, и федерациям".

Третьяк отметил, что нынешняя ситуация с возможным неучастием энхаэловцев в Олимпийских играх волнует и оргкомитет Игр. "Да, она напрягает и корейцев, которые занимаются созданием специальных условий для игроков в плане быта. Они тоже спрашивают, когда все решится", - добавил Третьяк.

Глава IIHF провел в конце января - начале февраля две встречи с руководством НХЛ по теме участия хоккеистов лиги на Олимпийских играх. Ранее Фазель отметил, что IIHF удастся оплатить страховку и логистику игроков НХЛ при помощи национальных олимпийских комитетов и федераций. Однако владельцы клубов НХЛ пока не склоняются к приостановке регулярного чемпионата в феврале из-за Олимпиады.

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