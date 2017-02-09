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Calciomercato: тренер "Ювентуса" Аллегри покинет свой пост по окончании сезона

Спорт
9 февраля, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Ранее в СМИ появлялась информация, что 49-летний специалист может сменить Арсена Венгера в "Арсенале"
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Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри

© EPA/DI MARCO

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает портал Calciomercato.

Отмечается, что это решение было принято в январе. Ранее в СМИ появлялась информация, что 49-летний специалист может сменить Арсена Венгера на посту главного тренера английского "Арсенала".

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2014/15 команда под его руководством выходила в финал Лиги чемпионов.

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