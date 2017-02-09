Calciomercato: тренер "Ювентуса" Аллегри покинет свой пост по окончании сезона

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает портал Calciomercato.

Отмечается, что это решение было принято в январе. Ранее в СМИ появлялась информация, что 49-летний специалист может сменить Арсена Венгера на посту главного тренера английского "Арсенала".

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2014/15 команда под его руководством выходила в финал Лиги чемпионов.