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Третий Кубок президента FIDE прошел в МГИМО с участием дипломатов, политиков и бизнесменов

Спорт
9 февраля, 22:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Победителем стала журналистка Эльмира Мирзоева
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МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Третий Кубок президента Международной шахматной федерации (FIDE) прошел в МГИМО с участием дипломатов, политиков, бизнесменов и выпускников университета, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Турнир является традиционным и прошел в третий раз. Победителем стала журналистка Эльмира Мирзоева, второе место занял представитель МГИМО Евгений Лушников, бронза досталась советнику посольства Чешской Республики Ростиславу Таборски, четвертым стал Яни Богоевски (советник-посланник посольства Македонии), а замкнул пятерку Эдуард Папазян (МГИМО).

Одним из участников турнира 2017 года стал посол Ирландии в России Эдриан Макдэйд. "Я люблю шахматы и раньше, лет 25 назад, регулярно играл, но в последние годы я больше наблюдаю со стороны. С удовольствием следил за ходом матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, - заявил Макдэйд. - Сейчас играть не удается, но в университетские годы играл много, и что-то с тех пор запомнил".

"Это мой первый визит в МГИМО, но я наслышан об этом университете, как и любой другой человек. Знаю, что это уже третий турнир, очень приятно, что меня пригласили. Получил возможность вспомнить, каково это. Все шахматисты хотят побеждать, но для меня это сегодня не главное", - добавил посол.

Также он рассказал, что его любимым шахматистом является Борис Спасский. "Мне также нравился Михаил Таль, который был очень атакующим шахматистом. Но Спасский был универсальным. Именно во время его матча против Бобби Фишера в 1972 году я полюбил шахматы", - признался Макдэйд.

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