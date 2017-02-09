Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Антипин может досрочно покинуть расположение сборной России из-за болезни

Спорт
9 февраля, 22:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В четверг защитник пропустил матч Евротура с финнами
Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Антипин

Виктор Антипин

© Артем Коротаев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Виктор Антипин может до окончания третьего этапа Евротура покинуть расположение команды по причине болезни. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

Россияне в четверг выиграли у команды Финляндии со счетом 2:1. Игрок магнитогорского "Металлурга" Антипин не принимал участия в матче.

"Антипин пока больной, посмотрим, что врачи скажут. Может быть, отправим его домой", - сказал Знарок.

По словам тренера, в команде нет возможностей для изменений в звеньях. "У нас кроме одного нападающего Карпова, который появился в третьем периоде, больше нет игроков. Посмотрим, что дальше будет", - отметил он.

Следующий матч россияне в рамках Шведских хоккейных игр проведут с хозяевами соревнований в Гетеборге 11 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
2
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
3
Директор Ленкома опровергает обвинения в нарушении ПДД
4
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
5
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
6
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями
7
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Реклама