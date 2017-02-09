Хоккеист Антипин может досрочно покинуть расположение сборной России из-за болезни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Виктор Антипин может до окончания третьего этапа Евротура покинуть расположение команды по причине болезни. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

Россияне в четверг выиграли у команды Финляндии со счетом 2:1. Игрок магнитогорского "Металлурга" Антипин не принимал участия в матче.

"Антипин пока больной, посмотрим, что врачи скажут. Может быть, отправим его домой", - сказал Знарок.

По словам тренера, в команде нет возможностей для изменений в звеньях. "У нас кроме одного нападающего Карпова, который появился в третьем периоде, больше нет игроков. Посмотрим, что дальше будет", - отметил он.

Следующий матч россияне в рамках Шведских хоккейных игр проведут с хозяевами соревнований в Гетеборге 11 февраля.