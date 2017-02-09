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Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов

Спорт
9 февраля, 23:08 UTC+3 ХОХФИЛЬЦЕН корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Во время эстафеты Мартен Фуркад спровоцировал падение Александра Логинова, на церемонии награждения российские биатлонисты отказались пожать ему руку, поэтому француз демонстративно покинул пьедестал
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Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин (слева направо на втором плане) и Мартен Фуркад (на первом плане)

Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин (слева направо на втором плане) и Мартен Фуркад (на первом плане)

© Станислав Красильников/ТАСС

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортивная составляющая на стартовавшем чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пока отошла на второй план: смешанная эстафета окончательно рассорила двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада с российскими биатлонистами, которые отказались пожать французу руку на церемонии награждения. Во время гонки ведущий биатлонист мира дважды отметился агрессивными действиями, что переполнило чашу терпения Антона Шипулина и Александра Логинова, о котором француз не так давно нелестно отозвался в социальных сетях, припомнив ему допинговую историю. По итогам гонки сборная России заняла третье место, французы - второе, а победу одержала команда Германии.

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Агрессия Фуркада

Включение Логинова в состав сборной России на чемпионат мира сразу дало основание полагать, что без скандала на турнире не обойдется. Он и произошел, причем уже в первой гонке - смешанной эстафете, в которой российский биатлонист принял участие.

Оскорбительный комментарий Фуркада к поздравлению Логинова с днем рождения, которое в социальной сети Instagram опубликовал Союз биатлонистов России (СБР), вызвал волну негодования как среди российских поклонников биатлона, так и в российской биатлонной команде. Поэтому действия француза по ходу гонки, когда он сначала сбил с ног передавшего эстафету Логинова, а после перекрыл Шипулину свободное пространство в финишном створе, окончательно вывели из себя российских биатлонистов. Во время церемонии награждения Логинов и Шипулин отказались пожимать руку Фуркаду, в ответ француз демонстративно поаплодировал и предпринял попытку покинуть пьедестал. Однако распорядители церемонии все-таки убедили олимпийского чемпиона вернуться на место.

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Выяснение отношений Шипулина и Фуркада продолжилось на пресс-конференции. Российский спортсмен заявил, что решение не пожимать руку сопернику - защитная реакция на поведение француза. После он отметил, что считает действия Фуркада во время гонки умышленными и потому позволил себе усомниться в человеческих качествах соперника. Логинов при этом сообщил ТАСС, что изначально не увидел у француза желания пожать руку.

Сам Фуркад настаивает на том, что в его действиях не было злого умысла, а пост в социальной сети - лишь напоминание о том, что в биографии Логинова есть не только победы, но и наказание за допинг.

Примирительная тренировка

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, комментируя ситуацию, отметил, что сборной России не стоит обращать внимания на поведение Фуркада и сосредоточиться на соревнованиях.

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"Нам надо в гонках по-спортивному доказывать свою силу и не обращать внимание на все это, - сказал Мутко. - Сборной России надо побеждать, что мы умеем делать".

Президент Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон со своей стороны пообещал нормализовать ситуацию. Помочь в этом ему должен старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс. В пятницу во время тренировки стороны планируют организовать встречу Шипулина и Фуркада, в рамках которой должно произойти примирительное рукопожатие спортсменов.

При этом Вьон признал неуместность комментария французского спортсмена в отношении Логинова и уже принес извинения Союзу биатлонистов России (СБР). Он также убежден, что агрессивные действия Фуркада во время гонки не были преднамеренными.

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"Я попросил Мартена больше не высказываться на эту тему в социальных сетях. И вчера вечером он заверил меня, что больше себе такого не позволит. Однако сегодня эта история вновь оказалась в центре внимания, и дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы "укусить" российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей", - сказал Вьон.

Представление состава сборной России на ЧМ по биатлону

Календарь и результаты чемпионата мира по биатлону 2017 года

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