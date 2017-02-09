ЦСКА победил "Црвену Звезду" в матче баскетбольной Евролиги

Игроки "Црвены Звезды" Чарльз Дженкинс и ЦСКА Милош Теодосич (слева направо) в матче Евролиги по баскетболу © Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над сербской "Црвеной Звездой" со счетом 102:80 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Нандо де Коло, в его активе 25 очков.

ЦСКА в турнирной таблице занимает второе место, одержав 16 побед в 22 матчах. "Црвена Звезда", в активе которой 12 побед, идет пятой.

В следующем туре 23 февраля ЦСКА на своем паркете примет израильский "Маккаби", "Црвена Звезда" в тот же день дома встретится с турецким "Галатасараем".