Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фуркад заявил, что всегда будет помнить о допинговом нарушении Логинова

Спорт
9 февраля, 23:44 UTC+3 ХОХФИЛЬЦЕН корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Французский биатлонист отметил, что возвращение в спорт после дисквалификации не означает, что о прошлом можно забыть
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад не намерен закрывать глаза на то, что в спортивной карьере российского биатлониста Александра Логинова была дисквалификация за употребление эритропоэтина. Об этом француз заявил журналистам.

Смотрите также
Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин (слева направо на втором плане) и Мартен Фуркад (на первом плане)
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Антон Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку, что заставило его демонстративно покинуть пьедестал, на который он вскоре вернулся. Кроме того, во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.

"Да, я прокомментировал тот пост в Instagram, но я лишь напомнил о том, что Логинов был дисквалифицирован на два года за ЭПО, и мы не должны забывать об этом. Как спортсмен и человек я уважаю закон, но лично я не могу забыть подобные допинговые нарушения, и мы не должны этого делать. Право вернуться в спорт не означает, что мы должны забыть то, что было в прошлом", - сказал Фуркад.

"При этом Логинов не извинился за то, что он сделал в прошлом. И, мне кажется, он понимает, что я не сбивал его специально. Это лишь часть соревнований. Повторюсь, умышленно я его не сбивал, а его поступок на пьедестале был осознанным решением", - подчеркнул он.

Французский биатлонист отметил, что никогда осознанно не пошел бы на нарушение правил во время эстафетной гонки.

"Я бы никогда не позволил себе вовлечь в эту историю всю команду. Если бы я сознательно решил сбить Логинова, то вся команда могла оказаться под угрозой дисквалификации. Я извиняюсь перед ним за то, что сбил его, но умысла это сделать у меня не было", - сказал двукратный олимпийский чемпион.

Смотрите также

Глава федерации: холодной войны между российским и французским биатлоном не существует
Мутко: российским биатлонистам не следует обращать внимание на поведение Фуркада
Жуков: действия Фуркада на ЧМ по биатлону требуют оценки со стороны IBU

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по биатлону
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
3
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
Экипажи дальней авиации Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 перемещены на оперативные аэродромы
6
Всех российских пенсионеров обеспечат картами "Мир" к 1 июля 2020 года
7
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
Темы дня
Реклама