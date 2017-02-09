Россиянин Медведев вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Монпелье

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монпелье (Франция), призовой фонд которого составляет 480 тысяч евро.
В матче второго круга Медведев обыграл испанца Фернандо Вердаско, "посеянного" на турнире под восьмым номером, со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час.
В четвертьфинале соперником Медведева станет француз Жо- Вильфрид Цонга (2), ранее в четверг обыгравший своего соотечественника Пьера-Юга Эрбера со счетом 6:1, 6:2.