Испанское антидопинговое агентство проверило пробы 57 футболистов примеры в сезоне-2016/17

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Испанское агентство по защите здоровья в спорте (AEPSAD) опровергло информацию о том, что футболисты испанских турниров почти год не проходили допинг-контроль. В своем заявлении агентство сообщает, что 57 игроков, выступающих в элитном дивизионе чемпионата Испании, прошло проверку на допинг в сезоне-2016/17.

В четверг испанская газета Confidencial сообщила, что, по ее информации, Испания не изменила свои нормы по контролю за допингом, чего требовало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В результате ВАДА приняло решение отстранить от выполнения обязанностей Испанское агентство по защите здоровья в спорте - ведомство, которое на национальном уровне ответственно за реализацию данного контроля. Газета отмечает, что испанское агентство не может провести допинг-тесты, а те немногочисленные проверки, которые орган все-таки реализовал в течение последнего года, не имели силы.

В заявлении агентства говорится, что "исключительная политическая ситуация, сложившаяся в Испании в последние месяцы, приостановила завершение реформ по соблюдению кодекса ВАДА, необходимого для полной адаптации испанских антидопинговых правил". Агентство ответило на критику, объяснив в заявлении, "что различные международные федерации несут ответственность за допинг-контроль спортсменов в Испании, чему способствуют установленные партнерские отношения агентства с данными федерациями".

Также отмечается, что агентство предложило Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) взять под контроль допинговые мероприятия в испанском футболе в период несоответствия кодексу ВАДА. Однако обе организации отказались от подписания данного соглашения, поскольку они уполномочены осуществлять контроль лишь на соревнованиях, организаторами которых они являются.

В конце заявления сообщается, что следующая модификация антидопингового закона Испании позволит соблюсти все требования ВАДА и восстановить деятельность лаборатории в Мадриде.