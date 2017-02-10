Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Испанское антидопинговое агентство проверило пробы 57 футболистов примеры в сезоне-2016/17

Спорт
10 февраля, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
В четверг испанская газета Confidencial сообщила, что, по ее информации, футболисты испанских турниров почти год не проходили допинг-контроль
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/CHRISTIAN BRUN

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Испанское агентство по защите здоровья в спорте (AEPSAD) опровергло информацию о том, что футболисты испанских турниров почти год не проходили допинг-контроль. В своем заявлении агентство сообщает, что 57 игроков, выступающих в элитном дивизионе чемпионата Испании, прошло проверку на допинг в сезоне-2016/17.

Смотрите также
Confidencial: испанский футбол почти год живет без допинг-контроля

В четверг испанская газета Confidencial сообщила, что, по ее информации, Испания не изменила свои нормы по контролю за допингом, чего требовало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В результате ВАДА приняло решение отстранить от выполнения обязанностей Испанское агентство по защите здоровья в спорте - ведомство, которое на национальном уровне ответственно за реализацию данного контроля. Газета отмечает, что испанское агентство не может провести допинг-тесты, а те немногочисленные проверки, которые орган все-таки реализовал в течение последнего года, не имели силы.

В заявлении агентства говорится, что "исключительная политическая ситуация, сложившаяся в Испании в последние месяцы, приостановила завершение реформ по соблюдению кодекса ВАДА, необходимого для полной адаптации испанских антидопинговых правил". Агентство ответило на критику, объяснив в заявлении, "что различные международные федерации несут ответственность за допинг-контроль спортсменов в Испании, чему способствуют установленные партнерские отношения агентства с данными федерациями".

Также отмечается, что агентство предложило Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) взять под контроль допинговые мероприятия в испанском футболе в период несоответствия кодексу ВАДА. Однако обе организации отказались от подписания данного соглашения, поскольку они уполномочены осуществлять контроль лишь на соревнованиях, организаторами которых они являются.

В конце заявления сообщается, что следующая модификация антидопингового закона Испании позволит соблюсти все требования ВАДА и восстановить деятельность лаборатории в Мадриде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
5
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
6
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
7
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
Темы дня
Реклама