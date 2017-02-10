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Гендиректор ФК "Монако" Васильев дисквалифицирован на два матча за критику арбитра

Спорт
10 февраля, 1:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Вадим Васильев после матча 18-го тура чемпионата Франции по футболу обвинил судей в домашнем поражении от "Лиона"
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Вадим Васильев

Вадим Васильев

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Монако" Вадим Васильев дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции за критику работы арбитра встречи 18-го тура чемпионата Франции против "Лиона". Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

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Вадим Васильев
Гендиректор ФК "Монако" Вадим Васильев обвинил судей в поражении от "Лиона"

18 декабря "Монако" проиграл "Лиону" на своем поле со счетом 1:3, на 39-й минуте с поля был удален защитник хозяев Бенджамен Менди. Судья в одном из эпизодов не назначил пенальти в ворота "Лиона" после игры рукой в своей штрафной площади одного из защитников гостей. После игры Васильев заявил, что "судьи помогают "Лиону" и дальше так продолжаться не может", он также добавил, что часто слышал об этом от руководителей других клубов с тех пор, как работает во французском футболе.

На время дисквалификации Васильеву будет запрещено осуществлять служебные обязанности, появляться на скамье запасных клуба и в комнатах арбитров.

"Монако" занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции после 24 туров, имея в активе 55 очков. "Лион" идет на четвертом месте с 40 баллами в активе.

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