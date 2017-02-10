Футбольные сборные Аргентины и Бразилии сыграют товарищеский матч в Австралии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Футбольные сборные Аргентины и Бразилии проведут товарищеский матч 9 июня в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает сайт Бразильской конфедерации футбола.

Встреча пройдет на стадионе "Мельбурн Крикет Граунд", который вмещает 100 тыс. зрителей.

В текущем рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Аргентины занимает первое место (1635 очков), команда Бразилии - второе (1544).

Последний очный матч команды провели 10 ноября, когда в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года бразильцы дома разгромили сборную Аргентины со счетом 3:0.

В общей сложности южноамериканские команды провели друг с другом 112 матчей. Футболисты Бразилии одержали 45 побед, Аргентины - 41, еще 26 игр завершились вничью. Кроме того, аргентинцы забили в этих встречах на один мяч больше (170 против 169).