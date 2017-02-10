Футбольные сборные Аргентины и Бразилии сыграют товарищеский матч в Австралии

Футбольные сборные Аргентины и Бразилии сыграют товарищеский матч в АвстралииСпорт 10 февраля, 3:01
"Би-би-си": Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ скончался в возрасте 83 летНаука 10 февраля, 2:55
СМИ: террористы объявили о начале новой кампании на северо-западе СирииМеждународная панорама 10 февраля, 2:47
В США апелляционный суд оставил в силе вердикт, заблокировавший действие указа по миграцииМеждународная панорама 10 февраля, 2:22
МХТ им. Чехова представляет спектакль "Дракон" по пьесе Шварца в постановке БогомоловаКультура 10 февраля, 2:09
Гендиректор ФК "Монако" Васильев дисквалифицирован на два матча за критику арбитраСпорт 10 февраля, 1:46
Матвиенко: Россия является одним из ключевых игроков на международной аренеПолитика 10 февраля, 1:31
CBS: жена Джорджа Клуни ждет двойнюКультура 10 февраля, 1:06
Испанское антидопинговое агентство проверило пробы 57 футболистов примеры в сезоне-2016/17Спорт 10 февраля, 1:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Футбольные сборные Аргентины и Бразилии проведут товарищеский матч 9 июня в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает сайт Бразильской конфедерации футбола.
Встреча пройдет на стадионе "Мельбурн Крикет Граунд", который вмещает 100 тыс. зрителей.
В текущем рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Аргентины занимает первое место (1635 очков), команда Бразилии - второе (1544).
Последний очный матч команды провели 10 ноября, когда в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года бразильцы дома разгромили сборную Аргентины со счетом 3:0.
В общей сложности южноамериканские команды провели друг с другом 112 матчей. Футболисты Бразилии одержали 45 побед, Аргентины - 41, еще 26 игр завершились вничью. Кроме того, аргентинцы забили в этих встречах на один мяч больше (170 против 169).