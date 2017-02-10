Дабл-дабл Хардена помог "Хьюстону" победить "Шарлотт" в матче НБА

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Хьюстон" нанес поражение "Шарлотт" со счетом 107:95 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, сделавший дабл-дабл (30 очков и 11 подборов). В составе "Шарлотт" лучшим игроком стал Николя Батюм, набравший 15 очков. "Хьюстон" одержал победу, имея в активе 100 и более очков, в 41-й игре подряд, - это третий результат в истории клуба.
Для "Хьюстона" эта победа стала третьей подряд, клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 39-й матч из 56. "Шарлотт" идет на девятом месте на Востоке, имея в активе 24 победы в 53 играх. В следующем матче 12 февраля "Хьюстон" на своем паркете встретится с "Финиксом", в тот же день "Шарлотт" дома сыграет против "Лос-Анджелес Клипперс".
В параллельном матче "Филадельфия" вырвала победу у "Орландо" в гостевом матче со счетом 112:111.