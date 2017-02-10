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Дабл-дабл Хардена помог "Хьюстону" победить "Шарлотт" в матче НБА

Спорт
10 февраля, 5:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 107:95
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Хьюстон" нанес поражение "Шарлотт" со счетом 107:95 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, сделавший дабл-дабл (30 очков и 11 подборов). В составе "Шарлотт" лучшим игроком стал Николя Батюм, набравший 15 очков. "Хьюстон" одержал победу, имея в активе 100 и более очков, в 41-й игре подряд, - это третий результат в истории клуба.

Для "Хьюстона" эта победа стала третьей подряд, клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 39-й матч из 56. "Шарлотт" идет на девятом месте на Востоке, имея в активе 24 победы в 53 играх. В следующем матче 12 февраля "Хьюстон" на своем паркете встретится с "Финиксом", в тот же день "Шарлотт" дома сыграет против "Лос-Анджелес Клипперс".

В параллельном матче "Филадельфия" вырвала победу у "Орландо" в гостевом матче со счетом 112:111.

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