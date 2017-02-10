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"Вашингтон" одержал 11-ю домашнюю победу подряд в НХЛ, обыграв "Детройт"

Спорт
10 февраля, 6:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отдал в матче голевую передачу, которая стала для него 32-й в сезоне
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Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

© AP/Nick Wass

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Вашингтон" обыграл "Детройт" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и одержал 11-ю домашнюю победу подряд, российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

В составе "Вашингтона" голы забили Маркус Йоханссон (6-я минута), Бретт Коннолли (19), Ти Джей Оши (22, 55), Джон Карлсон (45) и Никлас Бэкстрем (59). У "Детройта" шайбы забросили Андреас Атанасиу (14, 17) и Хенрик Зеттерберг (42).

Российский нападающий "Вашингтона" Кузнецов отдал голевую передачу, нанес один бросок и заработал показатель полезности "-1" за 16 минут и 11 секунд на льду. На счету 24-летнего форварда теперь 44 очка (12+32) в 55 матчах сезона. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не смог набрать баллы за результативность, отметившись лишь четырьмя силовыми приемами за 13 минут 54 секунды на площадке.

"Вашингтон" смог одержать 11-ю домашнюю победу подряд, забросив соперникам в этих матчах 56 шайб, пропустил "Вашингтон" только 15 голов. Последнее поражение на своей площадке хоккеисты "Вашингтона" потерпели еще в прошлом году, когда 29 декабря в серии буллитов уступили "Нью-Джерси" (1:2). Кроме того, "Вашингтон" стал первой командой с 1971 года, которая забрасывала не менее пяти шайб в 10 домашних играх кряду. С 6 декабря 1970 года по 23 января 1971 года "Бостон" также забивал не менее пяти голов в 10 играх на своей площадке подряд.

"Вашингтон" занимает первое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 55 матчах. "Детройт" идет на последней, 16-й строчке на Востоке, имея в активе 54 очка после 54 игр. В следующем матче 11 февраля "Вашингтон" дома сыграет против "Анахайма", в тот же день "Детройт" на выезде встретится с "Коламбусом".

В параллельном матче "Баффало" дома уступил "Анахайму" (2:5), клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" дома обыграл "Нэшвилл" (4:3).

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