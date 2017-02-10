Четыре очка Бержерона помогли "Бостону" победить "Сан-Хосе" в матче НХЛ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Клуб "Бостон" обыграл "Сан- Хосе" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), форвард "Бостона" Патрис Бержерон в четвертый раз в карьере набрал не менее четырех очков по системе "гол + пас" в одном матче.

В составе "Бостона" шайбы забросили Дэвид Бэкес (1-я минута), Бержерон (16), Давид Пастрняк (18, 40), Тим Шаллер (34) и Брэд Маршанд (60). У "Сан-Хосе" голы забили Джо Торнтон (8), Джастин Браун (22) и Тимо Мейер (58). После игры Бержерон был признан первой звездой встречи, Пастрняк - второй, Бэкес - третьей.

Бержерон поучаствовал в четырех из шести шайб своей команды, отдав также три результативные передачи. В своей карьере Бержерон уже трижды набирал не менее четырех очков в одном матче. Высшим его достижением является пять результативных баллов в одном матче, когда 19 декабря 2006 он отдал пять голевых передач в игре против "Оттавы" (7:2 в гостях). Стоит отметить, что четыре очка в одной встрече Бержерон не набирал с марта 2013 года, когда также забил гол и отдал три передачи в домашнем матче против "Монреаля" (5:6 Б).

Для "Бостона" эта победа стала первой под управлением исполняющего обязанности главного тренера команды Брюса Кэссиди, который дебютировал в данной роли. Во вторник бывший наставник клуба Клод Жюльен был отправлен в отставку.

"Бостон" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков в 56 матчах. "Сан- Хосе" идет на третьей строчке на Западе, имея в активе 70 очков после 55 игр. В следующем матче 11 февраля "Бостон" дома сыграет против "Ванкувера", в тот же день "Сан-Хосе" на выезде встретится с "Филадельфией".

В параллельных матчах "Лос-Анджелес" на выезде победил "Флориду" (6:3), "Коламбус" дома проиграл "Ванкуверу" (0:3). Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский провел весь матч и сумел отразить 21 из 24 бросков по воротам.