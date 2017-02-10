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Гол Тарасенко в овертайме принес "Сент-Луису" победу над "Торонто" в НХЛ

Спорт
10 февраля, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
"Сант-Луис" одержал гостевую победу со счетом 2:1
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Партнеры по команде поздравляют Владимира Тарасенко с заброшенной шайбой

Партнеры по команде поздравляют Владимира Тарасенко с заброшенной шайбой

© AP Photo/Paul Beaty

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Сент-Луис" в овертайме победил "Торонто" со счетом 2:1 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий гостей Владимир Тарасенко.

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В составе "Сент-Луиса" отличились Патрик Берглунд (5-я минута) и Тарасенко, забросивший решающую шайбу на 20-й секунде дополнительного периода. У "Торонто" единственный гол забил Морган Райлли (39).

Для Тарасенко этот гол стал 26-м в текущем чемпионате. Всего на счету 25-летнего форварда теперь 53 очка (26+27) в 55 матчах. Тарасенко провел в матче 19 минут 49 секунд, нанес три броска и дважды заблокировал броски хоккеистов "Торонто". Другой российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев не смог отличиться результативными действиями за 14 минут на площадке, успев нанести два броска и провести два силовых приема.

Пресс-служба лиги в сети микроблогов Twitter опубликовала видео победной шайбы.

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев сыграл в матче 21 минуту 52 секунды, отметившись двумя силовыми приемами и одним заблокированным броском.

Благодаря победе "Сент-Луис" поднялся на шестое место в Западной конференции, набрав 61 очко в 55 матчах. "Торонто" занимает седьмую строчку в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 61 очко после 53 игр. В следующем матче 11 февраля "Сент-Луис" на выезде встретится с "Монреалем", в тот же день "Торонто" дома сыграет против "Баффало".

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