Новосибирская область перенесла гонку "Лыжня России" из-за морозов

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область отложила на неделю проведение массовой лыжной гонки "Лыжня Россия" из-за резкого похолодания, сообщила ТАСС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

"Забег отменен, обсуждается дата (проведения - прим. ТАСС) - 18 февраля", - сказала Анна Терешкова.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие выходные, когда и планировалась "Лыжня России", на территории ряда регионов Сибири ожидается резкое понижение температуры до минус 33 градусов.

Как сообщалось ранее, из-за похолодания проведение "Лыжни России - 2017" также перенесено в Омской, Кемеровской и Свердловской областях.

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире.