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Новосибирская область перенесла гонку "Лыжня России" из-за морозов

Спорт
10 февраля, 7:06 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, февраля. /ТАСС
По данным гидрометцентра, в выходные на территории ряда регионов Сибири ожидается резкое понижение температуры до минус 33 градусов
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© Антон Вергун/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область отложила на неделю проведение массовой лыжной гонки "Лыжня Россия" из-за резкого похолодания, сообщила ТАСС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

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"Забег отменен, обсуждается дата (проведения - прим. ТАСС) - 18 февраля", - сказала Анна Терешкова.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие выходные, когда и планировалась "Лыжня России", на территории ряда регионов Сибири ожидается резкое понижение температуры до минус 33 градусов.

Как сообщалось ранее, из-за похолодания проведение "Лыжни России - 2017" также перенесено в Омской, Кемеровской и Свердловской областях.

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире.

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