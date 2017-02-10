Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Оклахома" обыграла "Кливленд", Уэстбрук оформил 26-й трипл-дабл в сезоне

Спорт
10 февраля, 7:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Больше трипл-даблов в течение одного регулярного чемпионата делали только Уилт Чемберлен в сезоне-1967/68 и Оскар Робертсон в сезоне-1961/62
Поделиться
Материал из 1 страницы
Рассел Уэстбрук

Рассел Уэстбрук

© AP/Sue Ogrocki

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук оформил 26-й трипл-дабл в сезоне в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Кливленда", который закончился со счетом 118:109 в пользу хозяев.

28-летний Уэстбрук стал самым результативным игроком встречи, он набрал 29 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач. По количеству трипл-даблов в одном сезоне НБА Уэстбрук вышел на третье место в истории. Больше трипл-даблов в течение одного регулярного чемпионата делали только Уилт Чемберлен в сезоне-1967/68 (31) и Оскар Робертсон в сезоне-1961/62 (41).

Кроме того, Уэстбрук стал первым баскетболистом с сезона-1971/72, которому удалось в одном чемпионате трижды оформить трипл-даблы в матчах против действующего чемпиона.

Уэстбрук был выбран "Оклахомой" в первом раунде на драфте 2008 года под общим 4-м номером, в текущем сезоне он провел за клуб 52 матча, набирая в среднем по 30,9 очка за матч, делая 10,5 подбора и 10,2 передачи.

В параллельном матче игрового дня "Даллас" на своем паркете в овертайме победил "Юту" (112:105).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
3
СМИ: в Новой Зеландии на берег выбросилось более 400 китов
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
Пихлер считает глупым оскорбительный комментарий биатлониста Фуркада в адрес Логинова
6
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
7
Календарь и результаты чемпионата мира по биатлону 2017 года
Темы дня
Реклама