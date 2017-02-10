"Оклахома" обыграла "Кливленд", Уэстбрук оформил 26-й трипл-дабл в сезоне

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук оформил 26-й трипл-дабл в сезоне в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Кливленда", который закончился со счетом 118:109 в пользу хозяев.

28-летний Уэстбрук стал самым результативным игроком встречи, он набрал 29 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач. По количеству трипл-даблов в одном сезоне НБА Уэстбрук вышел на третье место в истории. Больше трипл-даблов в течение одного регулярного чемпионата делали только Уилт Чемберлен в сезоне-1967/68 (31) и Оскар Робертсон в сезоне-1961/62 (41).

Кроме того, Уэстбрук стал первым баскетболистом с сезона-1971/72, которому удалось в одном чемпионате трижды оформить трипл-даблы в матчах против действующего чемпиона.

Уэстбрук был выбран "Оклахомой" в первом раунде на драфте 2008 года под общим 4-м номером, в текущем сезоне он провел за клуб 52 матча, набирая в среднем по 30,9 очка за матч, делая 10,5 подбора и 10,2 передачи.

В параллельном матче игрового дня "Даллас" на своем паркете в овертайме победил "Юту" (112:105).