Голы Радулова и Маркова помогли "Монреалю" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

СМИ: "Реал" предложит футболисту Бензема новый контрактСпорт 10 февраля, 9:20
Халатность врача сборной Казахстана по биатлону стала причиной инцидента на ЧМСпорт 10 февраля, 9:08
Крупнейшая ледовая дорога открыта на БайкалеСибирь 10 февраля, 8:37
Власти выделят 40 млн руб. на восстановление сгоревшего буддийского храма в ЗабайкальеСибирь 10 февраля, 8:33
СК прекратил дело новосибирского экс-губернатора Юрченко после 2,5 лет расследованияПроисшествия 10 февраля, 8:16
Жителей Урала и Сибири предостерегли от дальних поездок из-за непогодыСибирь 10 февраля, 8:10
Москва вышла в финал премии форума "умных" городовОбщество 10 февраля, 7:48
"Оклахома" обыграла "Кливленд", Уэстбрук оформил 26-й трипл-дабл в сезонеСпорт 10 февраля, 7:32
Трамп согласился придерживаться политики "одного Китая"Международная панорама 10 февраля, 7:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Монреаль" в овертайме обыграл "Аризону" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские игроки гостей Александр Радулов и Андрей Марков отметились заброшенными шайбами.
В составе "Монреаля" отличились Макс Пачиоретти (1-я и 43-я минуты), Марков (14), Радулов (50). Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил Алекс Гальченюк. У "Аризоны" шайбы забросили Кристиан Дворак (34, 56), Макс Доми (36) и Алекс Голигоски (37).
Радулов сыграл в матче 19 минут 58 секунд, нанес три броска и забросил 14-ю шайбу в сезоне. Теперь на счету форварда 42 (14+28) очка по системе "гол+пас" в 54 матчах текущего чемпионата.
Марков провел на площадке 22 минуты 36 секунд, забросил шайбу, отдал результативную передачу, а также нанес два броска по воротам "Аризоны". 38-летний российский защитник набрал 24 (3+21) очка в 37 матчах сезона. Другой защитник "Монреаля" Алексей Емелин не смог набрать баллы за результативность, сыграв в матче 21 минуту 45 секунд.
"Монреаль" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 56 матчах. "Аризона" идет на 13-й строчке на Западе, имея в активе 41 очко после 52 игр. В следующем матче 11 февраля "Монреаль" дома сыграет против "Сент-Луиса", в тот же день "Аризона" также на своей площадке встретится с "Питтсбургом".
В параллельном матче "Питтсбург" на выезде обыграл "Колорадо" со счетом 4:1. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не принимал участия в матче из- за травмы.