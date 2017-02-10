Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голы Радулова и Маркова помогли "Монреалю" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

Спорт
10 февраля, 8:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
В параллельном матче "Питтсбург" на выезде обыграл "Колорадо" со счетом 4:1
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Монреаль" в овертайме обыграл "Аризону" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские игроки гостей Александр Радулов и Андрей Марков отметились заброшенными шайбами.

В составе "Монреаля" отличились Макс Пачиоретти (1-я и 43-я минуты), Марков (14), Радулов (50). Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил Алекс Гальченюк. У "Аризоны" шайбы забросили Кристиан Дворак (34, 56), Макс Доми (36) и Алекс Голигоски (37).

Радулов сыграл в матче 19 минут 58 секунд, нанес три броска и забросил 14-ю шайбу в сезоне. Теперь на счету форварда 42 (14+28) очка по системе "гол+пас" в 54 матчах текущего чемпионата.

Марков провел на площадке 22 минуты 36 секунд, забросил шайбу, отдал результативную передачу, а также нанес два броска по воротам "Аризоны". 38-летний российский защитник набрал 24 (3+21) очка в 37 матчах сезона. Другой защитник "Монреаля" Алексей Емелин не смог набрать баллы за результативность, сыграв в матче 21 минуту 45 секунд.

"Монреаль" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 56 матчах. "Аризона" идет на 13-й строчке на Западе, имея в активе 41 очко после 52 игр. В следующем матче 11 февраля "Монреаль" дома сыграет против "Сент-Луиса", в тот же день "Аризона" также на своей площадке встретится с "Питтсбургом".

В параллельном матче "Питтсбург" на выезде обыграл "Колорадо" со счетом 4:1. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не принимал участия в матче из- за травмы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
3
WP: помощник Трампа обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США
4
Трамп после решения апелляционного суда заявил, что безопасность США поставлена на карту
5
СМИ: в Новой Зеландии на берег выбросилось более 400 китов
6
Пихлер считает глупым оскорбительный комментарий биатлониста Фуркада в адрес Логинова
7
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
Темы дня
Реклама