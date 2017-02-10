СМИ: "Реал" предложит футболисту Бензема новый контракт

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Руководство испанского футбольного клуба "Реал" намерено предложить новый контракт форварду Кариму Бензема. Об этом сообщает издание As.
Соглашение предполагает улучшение финансовых условий для 29-летнего француза и будет рассчитано до 2021 или до 2022 года. Сумма не уточняется.
Действующий контракт футболиста истекает в 2019 году.
В нынешнем сезоне Бензема провел 27 матчей за "Реал" и забил 12 голов.