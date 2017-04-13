Вливание юаня: как китайские деньги меняют мировой футбол

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13 апреля завершилась сделка по продаже футбольного клуба "Милан" китайским инвесторам. Холдинг Fininvest, принадлежащий бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, передал права на 99,9% акций команды компании Sport Investment Lux. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. Оформление сделки проходило не без сложностей. Еще в середине марта в прессе появлялись сообщения о том, что продажа клуба находится под угрозой срыва. Впрочем, перевод необходимой суммы на счета итальянской стороны был осуществлен, и у "Милана" появился новый владелец.
В последние годы бизнесмены из КНР стали активными игроками на мировом футбольном рынке. ТАСС рассказывает, как инвестиции китайских предпринимателей изменили расстановку сил "на поле".
Fininvest владел командой из Милана с 1986 года. За 31 год под управлением Берлускони и его соратников "россонери" (прозвище "Милана". — Прим. ТАСС) закрепились в статусе одного из сильнейших клубов страны, а также пять раз становились лучшими в Европе. За это время еще лишь двум командам удалось выиграть Лигу чемпионов столько же раз, речь о двух испанских грандах — "Реале" и "Барселоне".
Однако в последние годы "Милан" находится в системном кризисе. Последний чемпионский титул был завоеван в сезоне-2010/11, а с сезона-2012/13 команда не попадала в число призеров итальянского первенства. Проблемы в игре команды во многом были связаны со сменой поколений (средний возраст "Милана" в чемпионском сезоне — 28 лет, 13 игроков к тому моменту были старше 30 лет) и неудачными трансферными кампаниями.
Помимо продажи звезд, в 2014 году клуб был вынужден расстаться и с главным тренером Массимилиано Аллегри. Специалист возглавил туринский "Ювентус" и привел новый клуб к трем чемпионским титулам, двум кубкам и одному суперкубку страны.
Впрочем, в 2016 году "Милану" удалось прервать пятилетнюю серию без трофеев. 23 декабря команда в матче за Суперкубок Италии переиграла своих принципиальных соперников из "Ювентуса".
В нынешнем сезоне детище Берлускони выступает не слишком удачно. За девять туров до конца чемпионата команда располагается на седьмой позиции (53 очка в 29 играх), а отставание от зоны еврокубков, в которых "Милан" не играл с сезона-2013/14, составляет всего два балла.
Впрочем, "Милан" не единственный итальянский клуб, которым владеют китайские бизнесмены. Он даже не единственный в городе — летом 2016 года компания Suning Commerce Group во главе с Чжаном Цзиньдуном купила у индонезийского предпринимателя Эрика Тохира 68,5% акций "Интера". За два трансферных окна новое руководство "нерадзурри" (прозвище команды. — Прим. ТАСС) потратило на новых игроков €151,7 млн, а заработало всего €19,4 млн. Говорить об изменении ситуации в клубе пока рано — первый сезон при новых владельцах еще не завершен. Пока же "Интер" занимает пятое еврокубковое место в турнирной таблице чемпионата страны.
Еще более впечатляющее воздействие китайских инвестиций ощутил на себе британский футбол. Один из сильнейших клубов Англии "Манчестер Сити", чьи успехи напрямую ассоциируются с шейхом Мансуром ибн Зайдом аль-Нахайяном из ОАЭ, частично финансируется компанией China Media Capital. В декабре 2015 года она приобрела 13% акций четырехкратного чемпиона Англии. С того момента прошли три дозаявочные кампании, в которых арабско-китайские владельцы "Манчестер Сити" потратили на укомплектование состава €210 млн, а продали игроков на €34,8 млн. После прихода китайских инвесторов команда из Манчестера один раз заняла второе место в чемпионате Англии, а также добилась лучшего результата в своей истории на международной арене — выхода в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2015/16.
Стоит отметить, что китайские предприниматели не ограничиваются инвестированием в клубы из элиты британского футбола. Так, в чемпионшипе, втором по силе дивизионе чемпионата Англии, выступает сразу три команды, финансируемые компаниями из КНР, — "Астон Вилла", "Бирмингем" и "Вулверхэмптон". Пока эти клубы не претендуют на возвращение в премьер-лигу, но со временем и при грамотном управлении они смогут заявить о себе.
Стоит отметить, что солидные средства вкладываются и в развитие чемпионата Китая. В 2015 году самым дорогим футболистом турнира был бразильский полузащитник Рикардо Гуларт, перешедший в "Гуанчжоу Эвергранд" из "Крузейро" за €14,7 млн. Сумма, выплаченная за хавбека, который лишь раз сыграл за сборную Бразилии, хоть и вызывала вопросы, но не казалась чем-то головокружительным. Но на следующий год "Цзянсу Сунин" превзошел этот трансферный рекорд более чем в три раза — донецкий "Шахтер" заработал на продаже бразильца Алекса Тейшейры €50 млн. Всего же зимой 2016 года было совершено пять сделок, превышающих трансфер Гуларта. Психологический рубеж в €50 млн был преодолен летом прошлого года, когда "Шанхай СИПГ" купил лидера российского "Зенита" Халка за €55,8 млн.
Нет необходимости защищать европейский футбол от китайских денег. <...> В сложившейся ситуации мы должны находить преимущества, а не какие-то негативные моменты Александер Чеферин президент УЕФА
Как оказалось, это был не предел — зимний период дозаявок сезона-2016/17 был отмечен сразу двумя мировыми рекордами. Все тот же "Шанхай СИПГ" потратил самую крупную сумму на покупку одного игрока — бразильского плеймейкера английского "Челси" Оскара. До переезда полузащитника в китайскую лигу за €60 млн самой дорогой зимней сделкой мира был переход Фернандо Торреса из "Ливерпуля" в "Челси" — €58,5 млн. А "Шанхай Шеньхуа", подписав контракт с аргентинским нападающим "Ювентуса" Карлосом Тевесом, сделал его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Годовая зарплата форварда — €37,5 млн (для сравнения: пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси из "Барселоны" получает €35 млн).
На фоне трансферной активности клубов спортивные власти Китая решили ужесточить лимит на иностранных футболистов. Теперь одновременно на поле в составе каждой команды могут находиться не более трех легионеров, а их число в заявке на игру ограничено пятью позициями.
Карлос Тевес и другие самые высокооплачиваемые футболисты мира
Андрей Михайлов