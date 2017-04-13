Вливание юаня: как китайские деньги меняют мировой футбол

13 апреля завершилась сделка по продаже футбольного клуба "Милан" китайским инвесторам. Холдинг Fininvest, принадлежащий бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, передал права на 99,9% акций команды компании Sport Investment Lux. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. Оформление сделки проходило не без сложностей. Еще в середине марта в прессе появлялись сообщения о том, что продажа клуба находится под угрозой срыва. Впрочем, перевод необходимой суммы на счета итальянской стороны был осуществлен, и у "Милана" появился новый владелец.

В последние годы бизнесмены из КНР стали активными игроками на мировом футбольном рынке. ТАСС рассказывает, как инвестиции китайских предпринимателей изменили расстановку сил "на поле".

Конец эпохи Сильвио Берлускони

Fininvest владел командой из Милана с 1986 года. За 31 год под управлением Берлускони и его соратников "россонери" (прозвище "Милана". — Прим. ТАСС) закрепились в статусе одного из сильнейших клубов страны, а также пять раз становились лучшими в Европе. За это время еще лишь двум командам удалось выиграть Лигу чемпионов столько же раз, речь о двух испанских грандах — "Реале" и "Барселоне".

Однако в последние годы "Милан" находится в системном кризисе. Последний чемпионский титул был завоеван в сезоне-2010/11, а с сезона-2012/13 команда не попадала в число призеров итальянского первенства. Проблемы в игре команды во многом были связаны со сменой поколений (средний возраст "Милана" в чемпионском сезоне — 28 лет, 13 игроков к тому моменту были старше 30 лет) и неудачными трансферными кампаниями.

Помимо продажи звезд, в 2014 году клуб был вынужден расстаться и с главным тренером Массимилиано Аллегри. Специалист возглавил туринский "Ювентус" и привел новый клуб к трем чемпионским титулам, двум кубкам и одному суперкубку страны.

Впрочем, в 2016 году "Милану" удалось прервать пятилетнюю серию без трофеев. 23 декабря команда в матче за Суперкубок Италии переиграла своих принципиальных соперников из "Ювентуса".

В нынешнем сезоне детище Берлускони выступает не слишком удачно. За девять туров до конца чемпионата команда располагается на седьмой позиции (53 очка в 29 играх), а отставание от зоны еврокубков, в которых "Милан" не играл с сезона-2013/14, составляет всего два балла.

Расширение влияния китайских бизнесменов

Впрочем, "Милан" не единственный итальянский клуб, которым владеют китайские бизнесмены. Он даже не единственный в городе — летом 2016 года компания Suning Commerce Group во главе с ​Чжаном Цзиньдуном купила у индонезийского предпринимателя Эрика Тохира 68,5% акций "Интера". За два трансферных окна новое руководство "нерадзурри" (прозвище команды. — Прим. ТАСС) потратило на новых игроков €151,7 млн, а заработало всего €19,4 млн. Говорить об изменении ситуации в клубе пока рано — первый сезон при новых владельцах еще не завершен. Пока же "Интер" занимает пятое еврокубковое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Еще более впечатляющее воздействие китайских инвестиций ощутил на себе британский футбол. Один из сильнейших клубов Англии "Манчестер Сити", чьи успехи напрямую ассоциируются с шейхом Мансуром ибн Зайдом аль-Нахайяном из ОАЭ, частично финансируется компанией China Media Capital. В декабре 2015 года она приобрела 13% акций четырехкратного чемпиона Англии. С того момента прошли три дозаявочные кампании, в которых арабско-китайские владельцы "Манчестер Сити" потратили на укомплектование состава €210 млн, а продали игроков на €34,8 млн. После прихода китайских инвесторов команда из Манчестера один раз заняла второе место в чемпионате Англии, а также добилась лучшего результата в своей истории на международной арене — выхода в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2015/16.

Стоит отметить, что китайские предприниматели не ограничиваются инвестированием в клубы из элиты британского футбола. Так, в чемпионшипе, втором по силе дивизионе чемпионата Англии, выступает сразу три команды, финансируемые компаниями из КНР, — "Астон Вилла", "Бирмингем" и "Вулверхэмптон". Пока эти клубы не претендуют на возвращение в премьер-лигу, но со временем и при грамотном управлении они смогут заявить о себе.

Привлечение звезд в чемпионат Китая

Стоит отметить, что солидные средства вкладываются и в развитие чемпионата Китая. В 2015 году самым дорогим футболистом турнира был бразильский полузащитник Рикардо Гуларт, перешедший в "Гуанчжоу Эвергранд" из "Крузейро" за €14,7 млн. Сумма, выплаченная за хавбека, который лишь раз сыграл за сборную Бразилии, хоть и вызывала вопросы, но не казалась чем-то головокружительным. Но на следующий год "Цзянсу Сунин" превзошел этот трансферный рекорд более чем в три раза — донецкий "Шахтер" заработал на продаже бразильца Алекса Тейшейры €50 млн. Всего же зимой 2016 года было совершено пять сделок, превышающих трансфер Гуларта. Психологический рубеж в €50 млн был преодолен летом прошлого года, когда "Шанхай СИПГ" купил лидера российского "Зенита" Халка за €55,8 млн.

Как оказалось, это был не предел — зимний период дозаявок сезона-2016/17 был отмечен сразу двумя мировыми рекордами. Все тот же "Шанхай СИПГ" потратил самую крупную сумму на покупку одного игрока — бразильского плеймейкера английского "Челси" Оскара. До переезда полузащитника в китайскую лигу за €60 млн самой дорогой зимней сделкой мира был переход Фернандо Торреса из "Ливерпуля" в "Челси" — €58,5 млн. А "Шанхай Шеньхуа", подписав контракт с аргентинским нападающим "Ювентуса" Карлосом Тевесом, сделал его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Годовая зарплата форварда — €37,5 млн (для сравнения: пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси из "Барселоны" получает €35 млн).

На фоне трансферной активности клубов спортивные власти Китая решили ужесточить лимит на иностранных футболистов. Теперь одновременно на поле в составе каждой команды могут находиться не более трех легионеров, а их число в заявке на игру ограничено пятью позициями.

Карлос Тевес и другие самые высокооплачиваемые футболисты мира

Андрей Михайлов