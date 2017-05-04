Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

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С 5 по 21 мая в Кельне и Париже пройдет чемпионат мира по хоккею. В турнире участвуют 16 команд, которые поделены на две группы. Сборная России попала в группу А, где сыграет против Швеции, Италии, Германии, Дании, Словакии, Латвии и США. Полное расписание матчей ЧМ-2017 по хоккею, а также время начала игр (мск) — в материале ТАСС.
5 мая
17:15, Швеция — Россия.
21:15, США — Германия.
6 мая
13:15, Латвия — Дания.
17:15, Словакия — Италия.
21:15, Германия — Швеция.
7 мая
13:15, Италия — Россия.
17:15, США — Дания.
21:15, Латвия — Словакия.
8 мая
17:15, Германия — Россия.
21:15, США — Швеция.
9 мая
17:15, Италия — Латвия.
21:15, Словакия — Дания.
10 мая
17:15, США — Италия.
21:15, Словакия — Германия.
11 мая
17:15, Россия — Дания.
21:15, Швеция — Латвия.
12 мая
17:15, Швеция — Италия.
21:15, Дания — Германия.
13 мая
13:15, Латвия — США.
17:15, Россия — Словакия.
21:15, Италия — Германия.
14 мая
17:15, Словакия — США.
21:15, Дания — Швеция.
15 мая
17:15, Дания — Италия.
21:15, Россия — Латвия.
16 мая
13:15, Швеция — Словакия.
17:15, Россия — США.
21:15, Германия — Латвия.
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5 мая
17:15, Финляндия — Беларусь.
21:15, Чехия — Канада.
6 мая
13:15, Швейцария — Словения.
17:15, Беларусь — Чехия.
21:15, Норвегия — Франция.
7 мая
13:15, Словения — Канада.
17:15, Финляндия — Франция.
21:15, Норвегия — Швейцария.
8 мая
17:15, Беларусь — Канада.
21:15, Финляндия — Чехия.
9 мая
17:15, Словения — Норвегия.
21:15, Швейцария — Франция.
10 мая
17:15, Швейцария — Беларусь.
21:15, Финляндия — Словения.
11 мая
17:15, Чехия — Норвегия.
21:15, Канада — Франция.
12 мая
17:15, Чехия — Словения.
21:15, Франция — Беларусь.
13 мая
13:15, Норвегия — Финляндия.
17:15, Словения — Беларусь.
21:15, Канада — Швейцария.
14 мая
17:15, Франция — Чехия.
21:15, Швейцария — Финляндия.
15 мая
17:15, Канада — Норвегия.
21:15, Франция — Словения.
16 мая
13:15, Беларусь — Норвегия.
17:15, Чехия — Швейцария.
21:15, Канада — Финляндия.
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