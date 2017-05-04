Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

С 5 по 21 мая в Кельне и Париже пройдет чемпионат мира по хоккею. В турнире участвуют 16 команд, которые поделены на две группы. Сборная России попала в группу А, где сыграет против Швеции, Италии, Германии, Дании, Словакии, Латвии и США. Полное расписание матчей ЧМ-2017 по хоккею, а также время начала игр (мск) — в материале ТАСС.

5 мая

17:15, Швеция — Россия.

21:15, США — Германия.



6 мая

13:15, Латвия — Дания.

17:15, Словакия — Италия.

21:15, Германия — Швеция.



7 мая

13:15, Италия — Россия.

17:15, США — Дания.

21:15, Латвия — Словакия.

8 мая

17:15, Германия — Россия.

21:15, США — Швеция.



9 мая

17:15, Италия — Латвия.

21:15, Словакия — Дания.



10 мая

17:15, США — Италия.

21:15, Словакия — Германия.

11 мая

17:15, Россия — Дания.

21:15, Швеция — Латвия.

12 мая



17:15, Швеция — Италия.

21:15, Дания — Германия.

13 мая

13:15, Латвия — США.

17:15, Россия — Словакия.

21:15, Италия — Германия.

14 мая



17:15, Словакия — США.

21:15, Дания — Швеция.

15 мая

17:15, Дания — Италия.

21:15, Россия — Латвия.

16 мая

13:15, Швеция — Словакия.

17:15, Россия — США.

21:15, Германия — Латвия.

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Группа B

5 мая

17:15, Финляндия — Беларусь.

21:15, Чехия — Канада.

6 мая

13:15, Швейцария — Словения.

17:15, Беларусь — Чехия.

21:15, Норвегия — Франция.

7 мая

13:15, Словения — Канада.

17:15, Финляндия — Франция.

21:15, Норвегия — Швейцария.

8 мая

17:15, Беларусь — Канада.

21:15, Финляндия — Чехия.

9 мая

17:15, Словения — Норвегия.

21:15, Швейцария — Франция.

10 мая

17:15, Швейцария — Беларусь.

21:15, Финляндия — Словения.

11 мая

17:15, Чехия — Норвегия.

21:15, Канада — Франция.

12 мая

17:15, Чехия — Словения.

21:15, Франция — Беларусь.

13 мая

13:15, Норвегия — Финляндия.

17:15, Словения — Беларусь.

21:15, Канада — Швейцария.

14 мая

17:15, Франция — Чехия.

21:15, Швейцария — Финляндия.

15 мая

17:15, Канада — Норвегия.

21:15, Франция — Словения.

16 мая

13:15, Беларусь — Норвегия.

17:15, Чехия — Швейцария.

21:15, Канада — Финляндия.

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