Фигурист Илья Авербух стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболу

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СОЧИ, 10 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр фигурист Илья Авербух стал послом Сочи как города- организатора чемпионата мира по футболу 2018 года, удостоверение ему вручил глава города Анатолий Пахомов. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com
43-летний Авербух стал уже пятым послом Сочи. Ранее эту роль приняли Сергей Метревели - сын прославленного футболиста Славы Метревели, теннисистка Елена Веснина, фигурист Евгений Плющенко и бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев.
"Удостоверение Илье Авербуху вручил сегодня глава города Анатолий Пахомов. Илья Авербух стал уже пятым послом курорта как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года", - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Послы, уточнили в мэрии, должны стать частью команды по подготовке к проведению турнира, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов-организаторов чемпионата мира, а также участвовать в официальных мероприятиях.
Авербух выступал в парном катании. Вместе с Ириной Лобачевой он завоевал серебро Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити по спортивным танцам. Также на его счету золото чемпионата мира 2002 года в Нагано, серебро ЧМ-2003 и бронза ЧМ-2001. В 2003 году Авербух стал чемпионом Европы.
Заслуженный мастер спорта России Авербух известен как хореограф-постановщик, продюсер собственного ледового шоу.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.