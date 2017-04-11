Плющенко: Мишин давно заслужил право находиться в Зале славы фигурного катания

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МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский тренер Алексей Мишин своей работой давно заслужил право находиться в Зале славы фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказал его самый титулованный ученик, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Новость о включении Мишина в Зал славы фигурного катания, который расположен в Колорадо-Спрингс (США, штат Колорадо), появилась во вторник.
"Алексей Николаевич уже давно заслужил право находиться в Зале славы, он является величайшим тренером, - отметил Плющенко. - Таких людей, как Мишин, у нас очень мало, поэтому его надо беречь и уважать. Он принес фигурному катанию множество новшеств, идей, является многогранным и талантливым человеком. Я очень рад этому событию".
Мишин стал третьим отечественным тренером в Зале славы. Ранее подобной чести были удостоены Тамара Москвина (2005) и Татьяна Тарасова (2008).
Члены Зала славы выбираются с 1976 года.