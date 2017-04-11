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Плющенко: Мишин давно заслужил право находиться в Зале славы фигурного катания

Спорт
11 апреля, 10:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов
По словам двукратного олимпийского чемпиона, Мишин принес фигурному катанию множество новшеств и идей
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Евгений Плющенко и Алексей Мишин

Евгений Плющенко и Алексей Мишин

© Коротаев Артем/TACC

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский тренер Алексей Мишин своей работой давно заслужил право находиться в Зале славы фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказал его самый титулованный ученик, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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Ягудин и Мишин включены в Зал славы фигурного катания

Новость о включении Мишина в Зал славы фигурного катания, который расположен в Колорадо-Спрингс (США, штат Колорадо), появилась во вторник.

"Алексей Николаевич уже давно заслужил право находиться в Зале славы, он является величайшим тренером, - отметил Плющенко. - Таких людей, как Мишин, у нас очень мало, поэтому его надо беречь и уважать. Он принес фигурному катанию множество новшеств, идей, является многогранным и талантливым человеком. Я очень рад этому событию".

Мишин стал третьим отечественным тренером в Зале славы. Ранее подобной чести были удостоены Тамара Москвина (2005) и Татьяна Тарасова (2008).

Члены Зала славы выбираются с 1976 года.

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