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Александр Егоров назначен главным арбитром матча "Спартак" - "Зенит"

Спорт
11 апреля, 10:21 дата обновления: 11 апреля, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Встреча 23-го тура пройдет 16 апреля на "Открытие-Арене"
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Матч "Спартак" - "Зенит"

Матч "Спартак" - "Зенит"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Александром Егоровым из Саранска обслужит матч 23-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Его ассистентами будут Максим Гаврилин и Алексей Лунев, дополнительные ассистенты судьи - Владимир Сельдяков, Артем Чистяков, резервный судья - Игорь Демешко.

Встреча пройдет в воскресенье на "Открытие-Арене".

15 апреля будут сыграны матчи: "Рубин" - "Краснодар" (обслужит Михаил Вилков), "Анжи" - "Крылья Советов" (Алексей Николаев), ЦСКА - "Ростов" (Кирилл Левников), "Амкар" - "Уфа" (Владимир Москалев).

В воскресенье, 16 апреля, пройдут встречи "Оренбург" - "Терек" (Алексей Еськов), "Арсенал" - "Локомотив" (Сергей Лапочкин), "Урал" - "Томь" (Алексей Матюнин).

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