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Фигурист Ягудин своим главным Залом славы считает семью

Спорт
11 апреля, 10:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Спортсмен отметил, что для него большой честью является включение в Зал славы
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Алексей Ягудин

Алексей Ягудин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рад оказаться в Зале славы фигурного катания, однако куда важнее для него не былые заслуги, а настоящее, в котором самым ценным является семья. Об этом фигурист рассказал ТАСС.

Новость о включении Ягудина в Зал славы фигурного катания, который расположен в Колорадо-Спрингс (США, штат Колорадо), появилась во вторник.

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"Для меня большая честь быть включенным в Зал славы, я очень рад этому событию. Хочу поблагодарить всех, кто отдал свой голос за мою кандидатуру. Однако я стараюсь жить не прошлым, а настоящим, в котором моей основной победой, моим Залом славы является крепкая семья, две очаровательные дочки. Это круче всего", - сказал Ягудин.

Из представителей СССР и России в Зал славы также включены олимпийские чемпионы Николай Панин-Коломенкин, Людмила Белоусова/Олег Протопопов, Людмила Пахомова/ Александр Горшков, Ирина Роднина, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Наталья Мишкутенок, Оксана Казакова/Артур Дмитриев.

Члены Зала славы выбираются с 1976 года.

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