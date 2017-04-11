Мутко: волонтерская программа к ЧМ-2018 стала самой крупной в истории

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Волонтерская программа в России к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и чемпионату мира 2018 года стала самой крупной в истории подготовки к этим турнирам. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
Во вторник в Москве прошла презентация программы обучения волонтеров мирового первенства.
"Мы отрываем программу обучения, это важное событие. Волонтер - главное лицо, без которого не проводится ни один крупный проект. Было подано около 175 тысяч заявок - это программа стала самой крупной в истории. Нам было непросто отобрать 20 тысяч волонтеров, которые будут помогать организовывать столь крупные турниры", - сказал Мутко.
Всего в рамках программы пройдут обучение более 30 тысяч волонтеров.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах - Москве, Казани, Сочи и Санкт- Петербурге. Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года состоятся с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.