ФИФА рассмотрит заявку США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 на конгрессе в мае

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит совместную заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира 2026 года на конгрессе организации в мае. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Конгресс пройдет 10-11 мая в Бахрейне.

О подаче совместной заявки было объявлено в понедельник. Турнир станет первым, в котором примут участие 48 сборных. Место проведения соревнований будет названо в мае 2020 года. Ранее стало известно, что футбольные федерации США, Канады и Мексики попросили ФИФА провести выборы места проведения на два года раньше запланированного срока - на конгрессе в Москве в 2018 году.