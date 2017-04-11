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ФИФА рассмотрит заявку США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 на конгрессе в мае

Спорт
11 апреля, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Конгресс пройдет 10-11 мая в Бахрейне
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит совместную заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира 2026 года на конгрессе организации в мае. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Конгресс пройдет 10-11 мая в Бахрейне.

О подаче совместной заявки было объявлено в понедельник. Турнир станет первым, в котором примут участие 48 сборных. Место проведения соревнований будет названо в мае 2020 года. Ранее стало известно, что футбольные федерации США, Канады и Мексики попросили ФИФА провести выборы места проведения на два года раньше запланированного срока - на конгрессе в Москве в 2018 году.

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