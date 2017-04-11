Верляйн вернется за руль болида команды "Формулы-1" "Заубер" на Гран-при Бахрейна

ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в ДортмундеСпорт 11 апреля, 22:43
Мутко: Россия обладает амбициозной концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 11 апреля, 22:16
Marca: футболист "Боруссии" Бартра избежал серьезных травм после взрываСпорт 11 апреля, 22:08
Захарова: заявление Тиллерсона по Сирии не рассматривается как ультиматумПолитика 11 апреля, 21:43
Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрываСпорт 11 апреля, 21:41
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезнымиПолитика 11 апреля, 21:34
Спасатели хотят утвердить план тушения горящей нефтяной скважины в Коми к вечеру 12 апреляПроисшествия 11 апреля, 21:23
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавшийСпорт 11 апреля, 21:01
Пловчиха Насретдинова заявила, что входит в олимпийский цикл с более серьезным настроемСпорт 11 апреля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Заубер" Паскаль Верляйн сможет принять участие в третьем этапе сезона, который пройдет в Бахрейне. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Верляйн получил травму спины во время "Гонки чемпионов" в январе и пропустил первые предсезонные тесты в Барселоне. На первом этапе сезона, который прошел в Австралии, немец принял участие в первых двух свободных практиках, но не смог продолжить выступление, так как понял, что не полностью восстановился от повреждения. На Гран-при Австралии и Китая его заменял итальянец Антонио Джовинацци. Последний в Китае дважды разбил болид - в квалификации и в гонке.
Гран-при Бахрейна пройдет 14-16 апреля.