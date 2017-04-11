Верляйн вернется за руль болида команды "Формулы-1" "Заубер" на Гран-при Бахрейна

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Заубер" Паскаль Верляйн сможет принять участие в третьем этапе сезона, который пройдет в Бахрейне. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Верляйн получил травму спины во время "Гонки чемпионов" в январе и пропустил первые предсезонные тесты в Барселоне. На первом этапе сезона, который прошел в Австралии, немец принял участие в первых двух свободных практиках, но не смог продолжить выступление, так как понял, что не полностью восстановился от повреждения. На Гран-при Австралии и Китая его заменял итальянец Антонио Джовинацци. Последний в Китае дважды разбил болид - в квалификации и в гонке.

Гран-при Бахрейна пройдет 14-16 апреля.