"Кубань" до сих пор не расплатилась с Петреску, несмотря на решение ФИФА

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Краснодарская "Кубань" до сих пор не рассчиталась по долгам с бывшим тренером команды Даном Петреску, несмотря на решение Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщил агент румынского специалиста Николай Пырнэу.

В октябре 2016 года "Кубань" досрочно расторгла контракт с Петреску, который возглавлял команду с июня. Как ранее отмечал Пырнэу, клуб ни разу не выплатил заработную плату румынскому специалисту. В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала "Кубань" выплатить долг Петреску, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Затем румын обратился в палату по разрешению споров ФИФА, которая, по словам Пырнэу, обязала "Кубань" выплатить долги перед Петреску до 10 апреля.

"Кубань" не рассчиталась с Петреску, более того, они не выходят на связь, не хотят разговаривать. Мы проинформировали ФИФА о том, что не получили никакой реакции от "Кубани", даже не можем пообщаться с руководством клуба. Дальше ФИФА будет решать, что делать. Пока неизвестно, когда "Кубань" расплатится", - сказал Пырнэу.

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка, в свою очередь, заверил, что долги перед Петреску будут погашены.

"Какая-то недостоверная информация. "Кубань" будет выплачивать все долги, но мы не говорили, что 10 апреля все долги будут погашены. Это Пырнэу ставит сроки, видимо, сам себе. А "Кубань" будет выплачивать долги, потому что выплата долгов - это святое", - сказал Крапивка ТАСС.