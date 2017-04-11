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Вдова бывшего игрока НХЛ Проберта развеяла его прах у скамейки штрафников арены "Детройта"

Спорт
11 апреля, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Проберт является рекордсменом клуба по количеству штрафных минут
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Боб Проберт (справа)

Боб Проберт (справа)

© AP Photo/Ron Frehm

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Вдова бывшего игрока клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" и "Чикаго" Боба Проберта Дани Проберт развеяла прах хоккеиста у скамейки штрафников на арене "Детройта" во время матча регулярного чемпионата лиги против "Нью-Джерси". Об этом сообщает издание Washington Post.

Встреча, которая прошла в ночь на 10 апреля, стала последней для "Детройта" на "Джо Луис Арене". В следующем сезоне клуб будет выступать на новой Little Caesars Arena. "Джо Луис Арена" была домашней ареной "Детройта" с 1979 года.

Проберт выступал в НХЛ с 1985 по 2002 год. Играя на позиции нападающего, он заработал славу одного из главных тафгаев лиги. Он является рекордсменом "Детройта" по количеству штрафных минут. Бывший хоккеист скончался в 2010 году от сердечного приступа в возрасте 45 лет.

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