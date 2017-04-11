Федерация футбола Испании подтвердила дисквалификацию Неймара на три матча

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Федерация футбола Испании дисквалифицировала нападающего "Барселоны" Неймара на три матча чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Бразилец получил красную карточку в матче первенства Испании против "Малаги" (0:2). Он получил дополнительное наказание за пренебрежительные аплодисменты в адрес судейской бригады. Таким образом, футболист пропустит встречи с клубами "Реал Сосьедад" и "Осасуна", а также матч с лидером чемпионата "Реалом".
Матч "Реал" - "Барселона" пройдет 23 апреля.