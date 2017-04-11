МВД и Минспорт сотрудничают для исключения агрессии болельщиков на Кубке конфедераций

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Взаимодействие МВД с Минспортом и Российским футбольным союзом (РФС) поможет предотвратить агрессивное поведение фанатов на матчах Кубка конфедераций - 2017. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД по итогам заседания Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений.

"Недопущению нарушений правил поведения зрителей и исключению проявлений околофутбольной агрессии во многом способствует плотное взаимодействие с зарубежными партнерами, Минспортом и Российским футбольным союзом, расширение административной практики, связанной с запретом посещения спортивных мероприятий", - процитировали в пресс-центре замминистра МВД Александра Горового.

Горовой также отметил, что МВД в целом готово к выполнению задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в период проведения Кубка конфедераций, однако в сжатые сроки еще предстоит реализовать дополнительные мероприятия в рамках запланированных международных спортивных соревнований.

"Мы должны сделать все, чтобы Кубок конфедераций и чемпионат мира на территории нашей страны прошли на самом высоком уровне", - заключил Горовой.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.