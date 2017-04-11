Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД и Минспорт сотрудничают для исключения агрессии болельщиков на Кубке конфедераций

Спорт
11 апреля, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Замминистра МВД Александр Горовой также отметил, что МВД в целом готово к выполнению задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в период проведения турнира
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Горовой

Александр Горовой

© ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Взаимодействие МВД с Минспортом и Российским футбольным союзом (РФС) поможет предотвратить агрессивное поведение фанатов на матчах Кубка конфедераций - 2017. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД по итогам заседания Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений.

"Недопущению нарушений правил поведения зрителей и исключению проявлений околофутбольной агрессии во многом способствует плотное взаимодействие с зарубежными партнерами, Минспортом и Российским футбольным союзом, расширение административной практики, связанной с запретом посещения спортивных мероприятий", - процитировали в пресс-центре замминистра МВД Александра Горового.

Горовой также отметил, что МВД в целом готово к выполнению задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в период проведения Кубка конфедераций, однако в сжатые сроки еще предстоит реализовать дополнительные мероприятия в рамках запланированных международных спортивных соревнований.

"Мы должны сделать все, чтобы Кубок конфедераций и чемпионат мира на территории нашей страны прошли на самом высоком уровне", - заключил Горовой. 

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
9
Этап Мировой серии в Казани: российским прыгунам в воду предстоит разбор полетов
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава "Массандры" назвала арест крымских вин в Италии хорошей рекламой
2
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавший
3
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
4
Запад предложил СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатаки в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Акции United Continental упали после скандала с избитым пассажиром
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама