Форвард "Питтсбурга" Малкин сыграет в первом матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин заявил, что восстановился и сыграет в первом матче первого раунда плей-офф с "Коламбусом". Его слова приводит пресс-служба клуба.

Малкин пропустил 13 встреч подряд из-за травмы плеча.

"Я готов сыграть, - сказал Малкин. - Я долгое время не играл, но попытаюсь показать лучшую игру".

Первый матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ "Питтсбург" - "Коламбус" пройдет в ночь на 13 апреля.

Evgeni Malkin says he will be back in the lineup tomorrow vs. CBJ. pic.twitter.com/Hf7wItrXhn — Pittsburgh Penguins (@penguins) 11 апреля 2017 г.