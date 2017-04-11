Форвард "Питтсбурга" Малкин сыграет в первом матче плей-офф НХЛ

ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в ДортмундеСпорт 11 апреля, 22:43
Мутко: Россия обладает амбициозной концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 11 апреля, 22:16
Marca: футболист "Боруссии" Бартра избежал серьезных травм после взрываСпорт 11 апреля, 22:08
Захарова: заявление Тиллерсона по Сирии не рассматривается как ультиматумПолитика 11 апреля, 21:43
Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрываСпорт 11 апреля, 21:41
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезнымиПолитика 11 апреля, 21:34
Спасатели хотят утвердить план тушения горящей нефтяной скважины в Коми к вечеру 12 апреляПроисшествия 11 апреля, 21:23
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавшийСпорт 11 апреля, 21:01
Пловчиха Насретдинова заявила, что входит в олимпийский цикл с более серьезным настроемСпорт 11 апреля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин заявил, что восстановился и сыграет в первом матче первого раунда плей-офф с "Коламбусом". Его слова приводит пресс-служба клуба.
Малкин пропустил 13 встреч подряд из-за травмы плеча.
"Я готов сыграть, - сказал Малкин. - Я долгое время не играл, но попытаюсь показать лучшую игру".
Первый матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ "Питтсбург" - "Коламбус" пройдет в ночь на 13 апреля.
Evgeni Malkin says he will be back in the lineup tomorrow vs. CBJ. pic.twitter.com/Hf7wItrXhn— Pittsburgh Penguins (@penguins) 11 апреля 2017 г.