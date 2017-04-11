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Форвард "Питтсбурга" Малкин сыграет в первом матче плей-офф НХЛ

Спорт
11 апреля, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Российский нападающий пропустил 13 встреч подряд из-за травмы плеча
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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© EPA/JEFF KOWALSKY

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин заявил, что восстановился и сыграет в первом матче первого раунда плей-офф с "Коламбусом". Его слова приводит пресс-служба клуба.

Малкин пропустил 13 встреч подряд из-за травмы плеча.

"Я готов сыграть, - сказал Малкин. - Я долгое время не играл, но попытаюсь показать лучшую игру".

Первый матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ "Питтсбург" - "Коламбус" пройдет в ночь на 13 апреля.

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