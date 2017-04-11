Дата финала Кубка России по футболу не будет перенесена

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Дата финального матча Кубка России по футболу сезона-2016/17, в котором сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал", не будет перенесена. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" 2 мая, как и планировалось.

Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказывал недовольство датой проведения финала из-за слишком плотного графика матчей команды. Во вторник вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что дата встречи может быть перенесена. "Урал", в свою очередь, выступил против изменения даты решающего матча.

Сочи станет десятым городом, в котором пройдет финал Кубка России, после Москвы, Химок, Ростова-на-Дону, Ярославля, Екатеринбурга, Грозного, Каспийска, Астрахани и Казани.