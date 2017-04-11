Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дата финала Кубка России по футболу не будет перенесена

Спорт
11 апреля, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" 2 мая, как и планировалось
Поделиться
Материал из 1 страницы
Кубок России по футболу

Кубок России по футболу

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Дата финального матча Кубка России по футболу сезона-2016/17, в котором сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал", не будет перенесена. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" 2 мая, как и планировалось.

Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказывал недовольство датой проведения финала из-за слишком плотного графика матчей команды. Во вторник вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что дата встречи может быть перенесена. "Урал", в свою очередь, выступил против изменения даты решающего матча.

Сочи станет десятым городом, в котором пройдет финал Кубка России, после Москвы, Химок, Ростова-на-Дону, Ярославля, Екатеринбурга, Грозного, Каспийска, Астрахани и Казани.

Смотрите также

Мещеряков: "Локомотив" не обижен на РФПЛ и РФС за отказ в переносе финала Кубка России
Семин заявил, что календарь матчей у "Локомотива" и "Урала" должен быть одинаково удобным
Мутко сообщил, что финал Кубка России по футболу может быть перенесен на другую дату
"Урал" против переноса финала Кубка России по футболу на другую дату

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
9
Этап Мировой серии в Казани: российским прыгунам в воду предстоит разбор полетов
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава "Массандры" назвала арест крымских вин в Италии хорошей рекламой
2
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавший
3
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
4
Запад предложил СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатаки в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Акции United Continental упали после скандала с избитым пассажиром
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама