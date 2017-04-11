Шипулин подарит Дзюбе лыжи, если тот забьет пять голов на Кубке конфедераций

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин пообещал подарить форварду сборной России по футболу Артему Дзюбе пару лыж, если тот забьет пять голов на Кубке конфедераций. Свое видеообращение к футболисту Шипулин опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Тема, я знаю, что на самом деле ты хочешь стать биатлонистом, а не футболистом, - сказал Шипулин. - Поэтому, если забьешь пять мячей на Кубке конфедераций, я подарю тебе свою лучшую пару лыж".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казани).

Тёма! Принимай вызов! С тебя пять голов на Кубке Конфедераций FIFA 2017, а с меня в подарок лучшая пара лыж! А стрельбу тебе подтянем! @artem.dzyuba @fifaworldcup Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Апр 11 2017 в 9:18 PDT