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Шипулин подарит Дзюбе лыжи, если тот забьет пять голов на Кубке конфедераций

Спорт
11 апреля, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани
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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин пообещал подарить форварду сборной России по футболу Артему Дзюбе пару лыж, если тот забьет пять голов на Кубке конфедераций. Свое видеообращение к футболисту Шипулин опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Тема, я знаю, что на самом деле ты хочешь стать биатлонистом, а не футболистом, - сказал Шипулин. - Поэтому, если забьешь пять мячей на Кубке конфедераций, я подарю тебе свою лучшую пару лыж".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казани).

Тёма! Принимай вызов! С тебя пять голов на Кубке Конфедераций FIFA 2017, а с меня в подарок лучшая пара лыж! А стрельбу тебе подтянем! @artem.dzyuba @fifaworldcup

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

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