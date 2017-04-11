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Павлюченко: перенос финала Кубка России по футболу был бы глупостью

Спорт
11 апреля, 20:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Форвард "Урала" считает, что РФС и РФПЛ приняли правильно решение
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Роман Павлюченко

Роман Павлюченко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный союз (РФС) и Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) приняли правильное решение, оставив текущую дату финала Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и столичным "Локомотивом", перенос стал бы глупостью. Такое мнение ТАСС высказал нападающий уральской команды Роман Павлюченко.

Финал Кубка России состоится в Сочи 2 мая. Во вторник обсуждался возможный перенос даты проведения финала турнира. Однако вечером пресс-служба РФПЛ сообщила, что дата остается прежней.

"РФС и РФПЛ приняли справедливое решение, перенос стал бы глупостью. Я знаю, что болельщики "Урала" уже купили билеты на самолет, забронировали отели, кто бы им все это вернул? Дата была известна еще месяц назад, ладно, если бы только вчера объявили", - сказал Павлюченко.

Во вторник главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил недовольство назначенной датой финала Кубка России, так как у команды очень насыщенный график. "Урал" на официальном сайте выступил с заявлением, где говорится, что клуб против переноса даты финала.

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