Павлюченко: перенос финала Кубка России по футболу был бы глупостью

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный союз (РФС) и Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) приняли правильное решение, оставив текущую дату финала Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и столичным "Локомотивом", перенос стал бы глупостью. Такое мнение ТАСС высказал нападающий уральской команды Роман Павлюченко.

Финал Кубка России состоится в Сочи 2 мая. Во вторник обсуждался возможный перенос даты проведения финала турнира. Однако вечером пресс-служба РФПЛ сообщила, что дата остается прежней.

"РФС и РФПЛ приняли справедливое решение, перенос стал бы глупостью. Я знаю, что болельщики "Урала" уже купили билеты на самолет, забронировали отели, кто бы им все это вернул? Дата была известна еще месяц назад, ладно, если бы только вчера объявили", - сказал Павлюченко.

Во вторник главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил недовольство назначенной датой финала Кубка России, так как у команды очень насыщенный график. "Урал" на официальном сайте выступил с заявлением, где говорится, что клуб против переноса даты финала.