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Фазель: IIHF ожидает реакции игроков НХЛ на решение лиги не пускать их на ОИ

Спорт
11 апреля, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Во вторник IIHF провела совещание с представителями хоккейных федераций, чьи сборные будут участвовать в олимпийском мужском хоккейном турнире
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Рене Фазель

Рене Фазель

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) ждет реакции от игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на решение НХЛ не пускать их на Олимпиаду. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Во вторник IIHF провела совещание с представителями хоккейных федераций, чьи сборные будут участвовать в олимпийском мужском хоккейном турнире.

"У нас была телефонная конференция совета IIHF с участием большинства ведущих федераций. На ней я рассказал про нынешнюю ситуацию. По мнению Гэри Беттмэна (комиссар НХЛ - прим. ТАСС), решение лиги финальное, но мы посмотрим, так как ничего пока окончательного нет, - сказал Фазель. - Мы в ожидании того, как игроки отреагируют на это решение, двери всегда широко открыты для дискуссий, никакого дедлайна нет".

В последний раз олимпийский турнир без игроков НХЛ проходил в Лиллехаммере в 1994 году. НХЛ объявила о том, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат во время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в начале прошлой недели.

"Сейчас в плане подготовки олимпийского турнира без игроков НХЛ мы готовим план В, что делают и остальные федерации, IIHF сделает максимум в плане организации, транспортировки. С игроками НХЛ и без них мы проведем отличный турнир с хоккеистами, которым будет почетно сыграть на Олимпиаде, представлять свою страну на Играх. Мы помним отличные моменты финала в Лиллехаммере с Петером Форсбергом, тогда был отличный турнир, который дал немало новых молодых игроков, получивших возможность участвовать в Олимпиаде, если НХЛ не будет здесь, это будет большой ошибкой по отношению к болельщикам и спорту", - подчеркнул Фазель.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

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