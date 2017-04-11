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Устинова заявила, что не ставила цель отобраться на ЧМ на чемпионате России по плаванию

Спорт
11 апреля, 20:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Спортсменка одержала победу на дистанции 200 м на спине и выполнила отборочный норматив на ЧМ
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Дарья Устинова

Дарья Устинова

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бронзовый призер чемпионата мира - 2013 Дарья Устинова рассказала, что не зацикливалась на необходимости выполнения отборочных нормативов на чемпионате России по плаванию. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Устинова принимает участие в квалификационном чемпионате России, который проходит в Москве. Во вторник спортсменка одержала победу на дистанции 200 м на спине и выполнила отборочный норматив на чемпионат мира - 2017 по водным видам спорта в Будапеште.

"Тренер мне сказал, что даже если я не выполню норматив на чемпионат мира, то ничего страшного, работаем дальше, - сказала Устинова. - Наши планы - это Олимпиада 2020 года в Токио, сейчас это просто проходящий старт, простартовка. Касаемо тренировок, мы не то что не подводились к чемпионату России, но не делали на нем акцента, но я очень рада, что отобралась на чемпионат мира".

Спортсменка рассказала, что старалась контролировать каждое движение на соревнованиях из-за изменения техники. "После Олимпиады в Рио я меняла технику, вместе с тренером мы все выстраивали заново, как будто начали все сначала, - рассказала Устинова. - Как и ожидала, в предварительных соревнованиях и полуфинале мне было очень тяжело. Я контролировала каждый свой гребок".

Устинова призналась, что ей не дают покоя нереализованные задачи на Олимпиаде-2016. "В Рио мы не добились той цели, которую поставили изначально - выиграть Олимпиаду, поэтому после Игр не отдыхала, а сразу продолжила работу, нельзя терять время, - отметила спортсменка. - Конечно, я продолжаю думать о том, что могло бы быть, коснись я бортика в Рио на три десятых секунды раньше. Но что было, уже не вернуть, надо уже дальше настраиваться и готовиться к предстоящим соревнованиям".

На Играх-2016 Устинова заняла четвертое место на дистанции 200 м на спине, от третьего места спортсменку отделили 0,35 секунды.

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