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Главный тренер "Детройта" Блашилл возглавит сборную США на ЧМ-2017 по хоккею

Спорт
11 апреля, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая
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Джефф Блашилл

Джефф Блашилл

© AP Photo/Alan Diaz

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" Джефф Блашилл назначен главным тренером сборной США на чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

43-летний специалист дебютирует в роли наставника национальной команды. В 2009 году он работал тренером вратарей молодежной сборной США. В нынешнем сезоне "Детройт" занял 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ и не смог пробиться в плей-офф впервые за 25 лет.

Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

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