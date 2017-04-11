Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавший

БЕРЛИН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Взрыв малой мощности произошел перед автобусом с футболистами "Боруссии" в немецком Дортмунде, пострадал один человек. Об этом сообщает газета Bild.

Инцидент произошел перед непосредственным отъездом игроков из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде, где в 21:45 мск должен был начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". От детонации вылетели передние стекла автобуса. По данным телеканала N-TV, перед автобусом сработали три взрывных устройства малой мощности.

Немецкая полиция подтвердила факт взрыва. "По состоянию на данный момент известно, что вылетели - полностью или частично - стекла автобуса и пострадал один человек. Что конкретно взорвалось, пока нельзя сказать", - сообщил представитель правоохранительных органов Дортмунда.

По сведениям Bild, взрывные устройства находились в кустарнике на обочине дороги, на которой стоял автобус, со стороны водителя. Представитель полиции подтвердил, что "устройства были заложены вне автобуса".

Генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отметил в беседе с журналистами, что команда после инцидента вернулась в отель. "Из соображений безопасности мы не хотим объявлять о дальнейших шагах", - сказал он.

В результате взрыва пострадал 26-летний испанский защитник "Боруссии" Марк Бартра, он доставлен в больницу. Польский футболист немецкой команды Лукаш Пищек сообщил, что взрыв произошел, когда игроки подходили к автобусу. "Когда мы направлялись к автобусу и проходили мимо припаркованных машин, произошел взрыв. Сейчас все в порядке. Осколок стекла угодил Марку Бартре в руку, его увезли в госпиталь", - сказал Пищек.

Пресс-служба "Боруссии" объявила, что из-за инцидента встреча перенесена на 12 апреля.

Auf dem Weg ins Stadion! Explosion am @BVB-Bus.https://t.co/2ZWR2ZJT38 pic.twitter.com/95JnzAOdz9 — BILD Sport (@BILD_Sport) 11 апреля 2017 г.