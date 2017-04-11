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Тренер казанского "Динамо": ВК "Бусто-Арсицио" изменил стиль игры, но не стал слабее

Спорт
11 апреля, 21:57 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 11, апреля. /ТАСС
Во вторник "Динамо" на домашней площадке победило в первом финальном матче розыгрыша Кубка ЕКВ итальянский клуб со счетом 3-1
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КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Главный тренер казанского волейбольного клуба "Динамо" Ришат Гилязутдинов после первого финального матча розыгрыша Кубка ЕКВ среди женских команд отметил, что итальянский "Бусто-Арсицио" изменил стиль игры, но он остался таким же мощным. Об этом он заявил журналистам.

Во вторник "Динамо" в Казани победило в первом финальном матче розыгрыша Кубка ЕКВ итальянский клуб со счетом 3-1. "Очень мощная команда, высокорослая, у нее свой определенный стиль игры. Мы потели, реально потели, поскольку противник стал играть немного по-другому, но также мощно", - сказал тренер.

"Приоритет, наверное, на данный момент - эта наша следующая игра, которая состоится 15 апреля. К сожалению, график у нас очень сложный. Мы будем готовиться именно к этой игре, а потом уже будет подготовка к финалу чемпионата России. Сейчас нужно правильно распределить наши силы и подготовку к Италии", - сказал Гилязутдинов.

В нынешнем сезоне Россию в Кубке ЕКВ представляло лишь казанское "Динамо", которое уверенно добралось до финальной серии. Волейболистки клуба начали выступление с 1/16 финала, победив чешский "Оломоуц", боснийское "Единство", сербскую "Визуру" из Белграда и, наконец, турецкий "Галасатарай". Вплоть до полуфинала казанское "Динамо" не отдало соперникам ни одного сета, однако первый матч с "Галатасараем" подопечные Ришата Гилязутдинова проиграли со счетом 0-3, сумев отыграться на своей площадке, а затем выиграть и "золотой сет".

"Динамо" из столицы Татарстана, выиграв в 2014 году Лигу чемпионов, другими европейскими трофеями не владело, тогда как на счету "Бусто-Арсицио" - Кубок ЕКВ в 2010 и 2012 гг. Команда представляет одноименный город в Ломбардии близ Милана, на ее счету также победа в чемпионате Италии в 2012 году. В нынешнем сезоне клуб занял лишь седьмое место в регулярном сезоне.

Вторая встреча между командами состоится 15 апреля в Италии.

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