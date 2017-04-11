Мутко: Россия обладает амбициозной концепцией безопасности ЧМ-2018

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Россия обладает достаточно амбициозной концепцией безопасности в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между немецкой "Боруссией" и "Монако" перенесен на 12 апреля. Причиной стал взрыв, который произошел рядом с автобусом "Боруссии". Инцидент произошел перед отъездом команды на стадион "Сигнал Идуна Парк". Пострадал защитник немецкого клуба Марк Бартра, он был направлен в больницу.

"Хочется пожелать удачи командам, чтобы завтра игра состоялась в благоприятных условиях. Идут атаки на футбол, а ведь впереди финал Лиги чемпионов, Лиги Европы, у нас Кубок конфедераций. Это большой вызов не только для нашей страны, но и для всей мировой цивилизации, вот об этом нужно думать", - сказал Мутко.

"Нашей концепцией безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира занимаются и спецслужбы, и штаб безопасности, и правоохранительные органы. Программа безопасности у нас достаточно амбициозная. Я хочу пожелать выздоровления футболисту (Бартре), чтобы завтра матч состоялся", - добавил он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна.

Игры чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.