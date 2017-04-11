ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в Дортмунде

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) окажет помощь болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в Дортмунде после переноса четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.
Встреча была перенесена на 12 апреля после взрывов, которые произошли около автобуса "Боруссии". Пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети Twitter призывает отозваться болельщиков "Монако", у которых есть проблемы с проживанием.
В результате взрывов пострадал испанский защитник дортмундцев Марк Бартра. С порезами он был доставлен в больницу, однако игрок избежал серьезных травм.
Матч "Боруссия" - "Монако" начнется в 19:45 мск.