ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в Дортмунде

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) окажет помощь болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в Дортмунде после переноса четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Встреча была перенесена на 12 апреля после взрывов, которые произошли около автобуса "Боруссии". Пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети Twitter призывает отозваться болельщиков "Монако", у которых есть проблемы с проживанием.

В результате взрывов пострадал испанский защитник дортмундцев Марк Бартра. С порезами он был доставлен в больницу, однако игрок избежал серьезных травм.

Матч "Боруссия" - "Монако" начнется в 19:45 мск.