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ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в Дортмунде

Спорт
11 апреля, 22:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Встреча Лиги чемпионов между клубами перенесена на 12 апреля из-за взрыва у автобуса немецкой команды
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© EPA/FRIEDEMANN VOGEL

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) окажет помощь болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в Дортмунде после переноса четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Встреча была перенесена на 12 апреля после взрывов, которые произошли около автобуса "Боруссии". Пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети Twitter призывает отозваться болельщиков "Монако", у которых есть проблемы с проживанием.

В результате взрывов пострадал испанский защитник дортмундцев Марк Бартра. С порезами он был доставлен в больницу, однако игрок избежал серьезных травм.

Матч "Боруссия" - "Монако" начнется в 19:45 мск.

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Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрыва

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