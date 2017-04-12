Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шмелева и Войнова вступают в борьбу на чемпионате мира по велоспорту на треке

Спорт
12 апреля, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Чемпионат мира пройдет в течение пяти дней на велодроме Гонконга, в соревнованиях примут участие трековики из 41 страны
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по велоспорту на треке стартует в среду в Гонконге. В составе российской сборной выступят призеры Олимпийских игр 2016 года Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Денис Дмитриев.

На чемпионате мира будут разыграны медали в 20 дисциплинах, в том числе 10 олимпийских - спринте, командном спринте, командной гонке преследования, кейрине и омниуме у мужчин и женщин. Кроме того, в Гонконге состоятся гонки преследования, скретч, гонки по очкам, мэдисон у мужчин и женщин, а также гит на 1 км у мужчин и 500 м у женщин.

По словам главного тренера сборной России Сергея Ковпанца, на чемпионате мира Войнова и Шмелева выступят в индивидуальном и командном спринте, где они стали вторыми в Рио-де-Жанейро. Войнова и Татьяна Киселева выступят в кейрине, эти же две спортсменки и Шмелева поборются за медали в гите.

В личном мужском спринте заявлены бронзовый призер Олимпиады Денис Дмитриев, чемпион Европы Павел Якушевский и Кирилл Самусенко. Дмитриев, Якушевский, Самусенко и Алексей Ткачев заявлены в командный спринт. В гите выступят Александр Васюхно и Александр Дубченко.

В групповой гонке выступят Гульназ Бадыкова и Дмитрий Страхов, в скретче - Евгения Романюта, индивидуальной гонке - Александр Евтушенко, омниуме - Виктор Манаков, мэдисоне - Диана Климова и Мария Аверина.

История турнира

Чемпионат мира пройдет в течение пяти дней на велодроме Гонконга, в соревнованиях примут участие трековики из 41 страны. Арена рассчитана на 3000 зрителей и открыта в 2013 году.

Спринтерские гонки, где можно ждать медалей от российских спортсменов, пройдут 12-13 апреля, тогда как женский гит, где чемпионский титул будет защищать Анастасия Войнова, - 15 апреля.

Первый чемпионат мира по велоспорту на треке прошел еще в 1893 году в Чикаго. В Азии эти соревнования не проводились с 1990 года, когда мировое первенство было организовано в японском Маэбаси. Отечественные спортсмены завоевали на чемпионатах мира 78 золотых медалей, уступая по этому показателю лишь соперникам из Франции, Великобритании и Нидерландов.

Год назад на чемпионате мира в Лондоне золотые медали выиграли Войнова и Шмелева в командном спринте, а также Войнова в гите. Денис Дмитриев стал третьим в спринте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
9
Этап Мировой серии в Казани: российским прыгунам в воду предстоит разбор полетов
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ведомости": Алишер Усманов опроверг обвинения Навального
2
"Известия": Минздрав РФ предлагает лишить безработных бесплатных полисов ОМС
3
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
4
Трамп заявил, что США "не пойдут" в Сирию
5
СБ ООН проголосует по западному проекту резолюции по Сирии 12 апреля
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
Темы дня
Загрузка...
Реклама