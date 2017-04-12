Шмелева и Войнова вступают в борьбу на чемпионате мира по велоспорту на треке

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по велоспорту на треке стартует в среду в Гонконге. В составе российской сборной выступят призеры Олимпийских игр 2016 года Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Денис Дмитриев.

На чемпионате мира будут разыграны медали в 20 дисциплинах, в том числе 10 олимпийских - спринте, командном спринте, командной гонке преследования, кейрине и омниуме у мужчин и женщин. Кроме того, в Гонконге состоятся гонки преследования, скретч, гонки по очкам, мэдисон у мужчин и женщин, а также гит на 1 км у мужчин и 500 м у женщин.

По словам главного тренера сборной России Сергея Ковпанца, на чемпионате мира Войнова и Шмелева выступят в индивидуальном и командном спринте, где они стали вторыми в Рио-де-Жанейро. Войнова и Татьяна Киселева выступят в кейрине, эти же две спортсменки и Шмелева поборются за медали в гите.

В личном мужском спринте заявлены бронзовый призер Олимпиады Денис Дмитриев, чемпион Европы Павел Якушевский и Кирилл Самусенко. Дмитриев, Якушевский, Самусенко и Алексей Ткачев заявлены в командный спринт. В гите выступят Александр Васюхно и Александр Дубченко.

В групповой гонке выступят Гульназ Бадыкова и Дмитрий Страхов, в скретче - Евгения Романюта, индивидуальной гонке - Александр Евтушенко, омниуме - Виктор Манаков, мэдисоне - Диана Климова и Мария Аверина.

История турнира

Чемпионат мира пройдет в течение пяти дней на велодроме Гонконга, в соревнованиях примут участие трековики из 41 страны. Арена рассчитана на 3000 зрителей и открыта в 2013 году.

Спринтерские гонки, где можно ждать медалей от российских спортсменов, пройдут 12-13 апреля, тогда как женский гит, где чемпионский титул будет защищать Анастасия Войнова, - 15 апреля.

Первый чемпионат мира по велоспорту на треке прошел еще в 1893 году в Чикаго. В Азии эти соревнования не проводились с 1990 года, когда мировое первенство было организовано в японском Маэбаси. Отечественные спортсмены завоевали на чемпионатах мира 78 золотых медалей, уступая по этому показателю лишь соперникам из Франции, Великобритании и Нидерландов.

Год назад на чемпионате мира в Лондоне золотые медали выиграли Войнова и Шмелева в командном спринте, а также Войнова в гите. Денис Дмитриев стал третьим в спринте.