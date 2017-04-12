Вторая команда ФК "Локомотив" получит название "Локомотив-Казанка"

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МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вторая команда футбольного клуба "Локомотив", которая будет заявлена для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона-2017/18, получит название "Локомотив-Казанка". Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.
"Вторая команда - дело не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Мы активно готовимся к запуску проекта. До презентации и заявки в ПФЛ не хотелось бы раскрывать всех секретов. Но можно говорить о том, что команда получит название "Локомотив-Казанка", в котором вторая часть - дань прародителю нашего футбольного клуба", - сказал Геркус.
"Локомотив-Казанка" будет сформирован на основе сегодняшней "молодежки". Домашние матчи будут проводиться на Малой спортивной арене в Черкизове. На лето запланированы работы по укладке синтетического газона последнего поколения. Что касается тренерского состава, то в настоящее время рассматривается ряд кандидатур", - добавил президент клуба.
Планируется, что "Локомотив-Казанка" получит сквозную заявку, что позволит свободно перемещать футболистов между основной и второй командами. Такие фарм-клубы есть у "Зенита", "Спартака", "Краснодара", "Рубина", "Терека", "Динамо", "Кубани" и других.
"Казанка" - самое первое название столичного клуба, под ним в 1922 году была основана команда при Московско- Казанской железной дороге. Тогда рабочие железнодорожного депо выступали под названием "Кружок футболистов Казанской дороги", или сокращенно - "Казанка".